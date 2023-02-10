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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожье и Хмельницком прозвучали взрывы

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О жертвах в результате ракетных ударов пока неизвестно
О жертвах в результате ракетных ударов пока неизвестно
Фото: EPA

Утром 10 февраля в Запорожье и в Хмельницком прозвучали взрывы во время воздушной тревоги. О жертвах вследствие атак россиян пока не сообщается.

Мэр Хмельницкого Александр Семчишин написал в Telegram, что в городе произошел взрыв. 

Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий написал в Telegram, что после атаки часть города осталась без электричества, могут быть проблемы с водоснабжением.

Российские оккупанты также нанесли удар по Запорожью, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев. Он отметил, что в городе зафиксировано два прилета.

По всей Украине уже более двух часов продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.

Скриншот: alerts.in.ua
Скриншот: alerts.in.ua

Контекст:

Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара, в Хмельницкой области есть попадание БПЛА по объекту критической инфраструктуры.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, ночью сбили пять крылатых ракет и пять дронов, запущенных оккупантами. 

Около 8.30 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Известно о новых взрывах в Кривом Роге, Харькове, Виннице, Львове.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Запорожье, взрыв, Хмельницкий, водоснабжение, горсовет, электроснабжение, взрывы, Сергей Гамалий, российские оккупанты, россияне, Анатолий Куртев
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