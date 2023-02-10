В Запорожье и Хмельницком прозвучали взрывы

Мэр Хмельницкого Александр Семчишин написал в Telegram, что в городе произошел взрыв.
Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий написал в Telegram, что после атаки часть города осталась без электричества, могут быть проблемы с водоснабжением.
Российские оккупанты также нанесли удар по Запорожью, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев. Он отметил, что в городе зафиксировано два прилета.
По всей Украине уже более двух часов продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.
Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара, в Хмельницкой области есть попадание БПЛА по объекту критической инфраструктуры.
Согласно информации Воздушных сил ВСУ, ночью сбили пять крылатых ракет и пять дронов, запущенных оккупантами.
Около 8.30 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Известно о новых взрывах в Кривом Роге, Харькове, Виннице, Львове.