В Запорожье и Хмельницком прозвучали взрывы

О жертвах в результате ракетных ударов пока неизвестно Фото: EPA

Мэр Хмельницкого Александр Семчишин написал в Telegram, что в городе произошел взрыв.

Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий написал в Telegram, что после атаки часть города осталась без электричества, могут быть проблемы с водоснабжением.

Российские оккупанты также нанесли удар по Запорожью, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев. Он отметил, что в городе зафиксировано два прилета.

По всей Украине уже более двух часов продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.