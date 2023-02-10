"Укрэнерго" сообщила о попаданиях в объекты высоковольтной инфраструктуры на востоке, западе и юге Украины

В "Укрэнерго" сообщили, что в Украине в качестве превентивных мер начали экстренно отключать свет Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

"Продолжается 14-я массированная террористическая ракетная атака на энергосистему Украины. К сожалению, есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", – говорится в сообщении.

Кроме того, ночью РФ тоже атаковала объекты энергетической инфраструктуры дронами и ракетами, отметили в "Укрэнерго".

Целью оккупантов были электростанции и объекты системы передачи, сказано в релизе.

"Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы "Укрэнерго" принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения", – добавили в компании.

Экстренные отключения света в качестве превентивных мер ввели в Киеве и области, а также в Днепропетровской области, добавили в ДТЭК.