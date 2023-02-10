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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрэнерго" сообщила о попаданиях в объекты высоковольтной инфраструктуры на востоке, западе и юге Украины

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В "Укрэнерго" сообщили, что в Украине в качестве превентивных мер начали экстренно отключать свет
В "Укрэнерго" сообщили, что в Украине в качестве превентивных мер начали экстренно отключать свет
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

В ходе массированной атаки РФ 10 февраля есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Об этом пресс-центр национальной энергокомпании "Укрэнерго" сообщил в Facebook.

"Продолжается 14-я массированная террористическая ракетная атака на энергосистему Украины. К сожалению, есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", – говорится в сообщении. 

Кроме того, ночью РФ тоже атаковала объекты энергетической инфраструктуры дронами и ракетами, отметили в "Укрэнерго". 

Целью оккупантов были электростанции и объекты системы передачи, сказано в релизе. 

"Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы "Укрэнерго" принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения", – добавили в компании. 

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02cw3Xxtoy9NPFf2wXXdx9LRCCk2ppMmjQ8NWU8waem38ZHCY6D9S6ikYY9QC28Ceel

Экстренные отключения света в качестве превентивных мер ввели в Киеве и области, а также в Днепропетровской области, добавили в ДТЭК. 

Контекст:

Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара, в Хмельницкой области есть попадание БПЛА по объекту критической инфраструктуры.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, ночью сбили пять крылатых ракет и пять дронов, запущенных оккупантами. 

Около 8.30 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Укрэнерго, ДТЭК, электроснабжение, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема, воздушная тревога
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