ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ нанесла еще один удар по Харькову, в нескольких регионах сообщили о работе ПВО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Харьков РФ атаковала второй раз с начала суток
Харьков РФ атаковала второй раз с начала суток
Фото: ЕРА (архив)

Утром 10 февраля в ходе массированной атаки РФ нанесла удар по критической инфраструктуре Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

"Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами", – написал он.

Кроме того, в Киеве работает противовоздушная оборона, сообщила Киевская городская военная администрация. 

Также о работе ПВО проинформировал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.  

Контекст:

Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара, в Хмельницкой области есть попадание БПЛА по объекту критической инфраструктуры.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, ночью сбили пять крылатых ракет и пять дронов, запущенных оккупантами. 

Около 8.30 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, ПВО, Игорь Терехов, инфраструктура, Дмитрий Лунин, воздушная тревога
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост
"Не все могут спуститься в укрытие, даже когда страшно". Мендель сообщила, что повредила ногу и теперь передвигается на костылях
"Не все могут спуститься в укрытие, даже когда страшно". Мендель сообщила, что повредила ногу и теперь передвигается на костылях
Галина ГРИШИНА
Набравшая вес Каменских снялась в белом халате. Фото
Набравшая вес Каменских снялась в белом халате. Фото
  "Я не была на сцене уже семь лет". Рианна рассказала о подготовке к выступлению на Супербоуле 2023
  "Я не была на сцене уже семь лет". Рианна рассказала о подготовке к выступлению на Супербоуле 2023
Галина ГРИШИНА
Принцесса Евгения показала лицо двухлетнего сына. В сети заметили, что он похож на детей принца Гарри
Принцесса Евгения показала лицо двухлетнего сына. В сети заметили, что он похож на детей принца Гарри
Галина ГРИШИНА
"Самый вкусный картофель, который вы когда-либо пробовали". Рецепт от эксперта
"Самый вкусный картофель, который вы когда-либо пробовали". Рецепт от эксперта
Галкин заинтриговал общением с девушкой, находящейся за кадром. Видео
Галкин заинтриговал общением с девушкой, находящейся за кадром. Видео
32-летняя Дорофеева показала живот. Фото
32-летняя Дорофеева показала живот. Фото
В красном корсете и с якорем на шее. 53-летняя Лопес показала новое фото
В красном корсете и с якорем на шее. 53-летняя Лопес показала новое фото
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит
Галина ГРИШИНА
Украинский теннисист Стаховский: Равенства между украинскими, российскими и белорусскими спортсменами быть не может
Украинский теннисист Стаховский: Равенства между украинскими, российскими и белорусскими спортсменами быть не может
Галина ГРИШИНА
  Апельсиновые пончики без закваски. Пятиминутный рецепт от итальянского кулинарного блогера
  Апельсиновые пончики без закваски. Пятиминутный рецепт от итальянского кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". У Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". У Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны
Галина ГРИШИНА
Сопонару в США снялась в купальнике на отдыхе с мужчиной. Фото
Сопонару в США снялась в купальнике на отдыхе с мужчиной. Фото
Идет к гинекологу. Жена 56-летнего Павлика намекнула на свою вторую беременность
Идет к гинекологу. Жена 56-летнего Павлика намекнула на свою вторую беременность
Самый молодой премьер-министр Финляндии обняла Зеленского при встрече в Брюсселе. Девять месяцев назад они виделись в Киеве. Фото до и после
Самый молодой премьер-министр Финляндии обняла Зеленского при встрече в Брюсселе. Девять месяцев назад они виделись в Киеве. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (67329)
2
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (52106)
3
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом (50576)
4
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах (48696)
5
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (47897)
6
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (46632)
7
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом (37771)
8
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника (31371)
 
 
 
 