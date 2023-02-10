РФ нанесла еще один удар по Харькову, в нескольких регионах сообщили о работе ПВО

"Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами", – написал он.
Кроме того, в Киеве работает противовоздушная оборона, сообщила Киевская городская военная администрация.
Также о работе ПВО проинформировал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара, в Хмельницкой области есть попадание БПЛА по объекту критической инфраструктуры.
Согласно информации Воздушных сил ВСУ, ночью сбили пять крылатых ракет и пять дронов, запущенных оккупантами.
Около 8.30 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.