РФ нанесла еще один удар по Харькову, в нескольких регионах сообщили о работе ПВО

Харьков РФ атаковала второй раз с начала суток Фото: ЕРА (архив)

"Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами", – написал он.

Кроме того, в Киеве работает противовоздушная оборона, сообщила Киевская городская военная администрация.

Также о работе ПВО проинформировал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.