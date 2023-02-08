"Он фактически это сделал". Терехов прокомментировал попытку Дудина захватить власть в Харькове

В интервью "Суспільному" глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что Дудин пытался захватить власть в регионе в первый день войны, 24 февраля 2022 года, а когда это не удалось, уехал из города и оставил открытым здание СБУ. Синегубов рассказал, что Дудин приказал сотрудникам СБУ вывести его вместе с мэром Харькова из кабинета в обладминистрации, но после вмешательства президента СБУшники покинули здание.

Синегубов не исключает, что это была спланированная провокация, которая может свидетельствовать о российском следе.

"BBC News Україна" спросили Терехова, верит ли он в то, что Дудин пытался захватить власть.

"Знаете, факты – вещь упрямая. Он не только собирался, он фактически это сделал. На самом деле, чудом и благодаря тому, что вовремя вмешался президент Владимир Зеленский, эта ситуация не произошла. Он хотел захватить власть в области и городе", – сказал Терехов.



На вопрос, какую цель преследовал Дудин, Терехов ответил: "Есть такое слово "зрада".

Терехов рассказал, что 23 февраля, в день перед полномасштабным российским вторжением, на заседании антитеррористического центра Дудин всех уверял, что "никакой опасности нет, что российские войска не собираются нападать".

"Мы ему говорили, что по границе поставлены "Грады", Главное управление разведки было очень обеспокоено. А он говорил: нет, они деморализованы, они пьют, они свои учения давно проводят, ничего там не будет", – рассказал Терехов.

Городской голова добавил, что если бы власть проинформировали об угрозах, она бы успела лучше подготовить город к наступлению российских войск.

"Мы бы поставили несколько фортификационных эшелонов и по границе, и дальше. Да, что-то успели бы, что бы не успели, но тогда счет шел на часы, на минуты. И, конечно, счастье, что успели очень многое сделать за то время, которое у нас было утром того дня", – добавил он.