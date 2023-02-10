Два российских "Калибра" пролетели над Молдовой и Румынией – Залужный

Залужный сообщил о пролете двух российских ракет над страной НАТО Фото предоставлено Олегом Пальчиком

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил в Facebook.

"Сегодня, 10 февраля, в 10.18 две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли государственную границу Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10.33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Ракеты были запущены из акватории Черного моря", – проинформировал он.

Залужный не уточнил, сбили ли эти ракеты над Украиной.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" сказал, что украинские военные имели возможность сбить эти ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому не сделали это сразу.

Министерство обороны Молдовы сообщило, что зафиксировало пролет ракеты над территорией страны.

"Ответственные структуры обнаружили в 10.18 ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косавцы Сорокского района. направляется в сторону Украины. Министерство обороны во взаимодействии с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова", – говорится в релизе.