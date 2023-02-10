Два российских "Калибра" пролетели над Молдовой и Румынией – Залужный

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил в Facebook.
"Сегодня, 10 февраля, в 10.18 две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли государственную границу Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10.33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Ракеты были запущены из акватории Черного моря", – проинформировал он.
Залужный не уточнил, сбили ли эти ракеты над Украиной.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" сказал, что украинские военные имели возможность сбить эти ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому не сделали это сразу.
Министерство обороны Молдовы сообщило, что зафиксировало пролет ракеты над территорией страны.
"Ответственные структуры обнаружили в 10.18 ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косавцы Сорокского района. направляется в сторону Украины. Министерство обороны во взаимодействии с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова", – говорится в релизе.
Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара, в Хмельницкой области есть попадание БПЛА по объекту критической инфраструктуры.
Согласно информации Воздушных сил ВСУ, ночью сбили пять крылатых ракет и пять дронов, запущенных оккупантами.
Около 8.30 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Известно о взрывах и работе ПВО в ряде регионов. "Укрэнерго" сообщила, что есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах.