В результате атаки РФ есть попадания в энергообъекты, наиболее сложная ситуация в Харьковской, Запорожской и Хмельницкой областях – Минэнерго

"К сожалению, есть попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Введены аварийные отключения во многих регионах. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Благодаря успешной работе ПВО и заранее проведенным техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины", – проинформировал он, добавив, что энергетики уже работают над восстановлением поврежденных объектов.

Среди пострадавших в ходе сегодняшних ночной и дневной атак – четыре тепловые электростанции ДТЭК, проинформировали в компании.

"По предварительной информации, из-за атаки двое работников станций получили ранения. Им оперативно оказали медицинскую помощь. В результате обстрела серьезно повреждено оборудование предприятий. После завершения атаки энергетики оперативно начали ликвидацию ее последствий и возобновление работы оборудования. Для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, остальные работают в удаленном режиме. [...] В сентябре – феврале энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" были атакованы 27 раз. 28 энергетиков были ранены, трое погибли. Также есть погибшие и раненые среди работников подрядных организаций и спасателей", – говорится в релизе.