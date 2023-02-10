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В результате атаки РФ есть попадания в энергообъекты, наиболее сложная ситуация в Харьковской, Запорожской и Хмельницкой областях – Минэнерго

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В результате атак РФ 10 февраля повреждены объекты энергетики в шести областях Украины, сообщил Галущенко
В результате атак РФ 10 февраля повреждены объекты энергетики в шести областях Украины, сообщил Галущенко
Фото: Герман Галущенко / Facebook

10 февраля РФ совершила очередную массированную атаку ракетами и дронами по объектам энергетической инфраструктуры Украины, есть попадания в шести областях. Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в Facebook.

"К сожалению, есть попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Введены аварийные отключения во многих регионах. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Благодаря успешной работе ПВО и заранее проведенным техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины", – проинформировал он, добавив, что энергетики уже работают над восстановлением поврежденных объектов. 

https://www.facebook.com/german.galushchenko/posts/pfbid034t4yq6TCr4XjA2kmBskrWZ4BRDwVNwGGUnpn3mkzNr96u9jEnTqpWBogLCSHDyW9l

Среди пострадавших в ходе сегодняшних ночной и дневной атак – четыре тепловые электростанции ДТЭК, проинформировали в компании. 

"По предварительной информации, из-за атаки двое работников станций получили ранения. Им оперативно оказали медицинскую помощь. В результате обстрела серьезно повреждено оборудование предприятий. После завершения атаки энергетики оперативно начали ликвидацию ее последствий и возобновление работы оборудования. Для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, остальные работают в удаленном режиме. [...] В сентябре – феврале энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" были атакованы 27 раз. 28 энергетиков были ранены, трое погибли. Также есть погибшие и раненые среди работников подрядных организаций и спасателей", – говорится в релизе. 

Контекст:

Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удараСогласно информации Воздушных сил ВСУ, ночью сбили пять крылатых ракет и пять дронов, запущенных оккупантами. 

Около 8.30 10 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Известно о взрывах и работе ПВО в ряде регионов.

В Киеве силы ПВО сбили 10 российских ракет, обломками поврежден дом и электросети. В Одесской области сбили 13 ракет.

В Хмельницкой области, согласно сообщению главы ОВА, оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры: ночью – в Шепетовском районе, днем – в Хмельницкой общине

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, Харьковская область, ДТЭК, Запорожская область, Хмельницкая область, обстрелы, пострадавшие, инфраструктура, электростанция, энергосистема, Герман Галущенко, воздушная тревога
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