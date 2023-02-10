В результате атаки РФ есть попадания в энергообъекты, наиболее сложная ситуация в Харьковской, Запорожской и Хмельницкой областях – Минэнерго

"К сожалению, есть попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Введены аварийные отключения во многих регионах. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Благодаря успешной работе ПВО и заранее проведенным техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины", – проинформировал он, добавив, что энергетики уже работают над восстановлением поврежденных объектов.
Среди пострадавших в ходе сегодняшних ночной и дневной атак – четыре тепловые электростанции ДТЭК, проинформировали в компании.
"По предварительной информации, из-за атаки двое работников станций получили ранения. Им оперативно оказали медицинскую помощь. В результате обстрела серьезно повреждено оборудование предприятий. После завершения атаки энергетики оперативно начали ликвидацию ее последствий и возобновление работы оборудования. Для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, остальные работают в удаленном режиме. [...] В сентябре – феврале энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" были атакованы 27 раз. 28 энергетиков были ранены, трое погибли. Также есть погибшие и раненые среди работников подрядных организаций и спасателей", – говорится в релизе.
Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара. Согласно информации Воздушных сил ВСУ, ночью сбили пять крылатых ракет и пять дронов, запущенных оккупантами.
Около 8.30 10 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Известно о взрывах и работе ПВО в ряде регионов.
В Киеве силы ПВО сбили 10 российских ракет, обломками поврежден дом и электросети. В Одесской области сбили 13 ракет.
В Хмельницкой области, согласно сообщению главы ОВА, оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры: ночью – в Шепетовском районе, днем – в Хмельницкой общине.