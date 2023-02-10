Россияне попали в объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области – ОГА

По предварительной информации, в Хмельницкой области украинские силы ПВО сбили одну крылатую ракету и один иранский дрон-камикадзе Shahed.

"Но, к сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры Хмельницкой общины. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Материальный ущерб подсчитывается", – сообщил Гамалий.

Контекст:

Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара, в Хмельницкой области есть попадание БПЛА по объекту критической инфраструктуры.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, ночью сбили пять крылатых ракет и пять дронов, запущенных оккупантами.

Около 8.30 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Известно о прилетах в Запорожье и Хмельницком, а также о работе ПВО во Львове, Виннице и Ивано-Франковской области.