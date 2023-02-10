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Российский ракетный блицкриг на украинскую энергетику провалился и потерял смысл – разведка Украины

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В ГУР отмечают, что ракетный блицкриг уже потерял смысл, потому что украинская энергосистема выстояла
В ГУР отмечают, что ракетный блицкриг уже потерял смысл, потому что украинская энергосистема выстояла
Фото: depositphotos.com

Попытки России быстро вывести из строя всю украинскую энергосистему ракетными ударами провалились. Однако РФ продолжает наносить удары, поскольку имеет еще много устаревшего ракетного вооружения. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона, его цитирует пресс-служба ГУР.

Юсов напомнил, что после провала первого блицкрига – попытки захватить Украину за три дня – россияне решили использовать террористические удары и путем "ракетного блицкрига" быстро вывести из строя украинскую энергосистему, сломать общественное сопротивление, вызвать новую волну беженцев.

"Но и ракетный блицкриг абсолютно провалился у [президента России Владимира] Путина – в принципе, как и все остальные его стратегические планы. Украинское общество еще больше сплотилось, несмотря на огромные потери, несмотря на сознательные попадания по гражданским объектам, домам, жилым многоквартирным домам. Украинское сопротивление не сломалось", – сообщил представитель ГУР МО Украины.

Он отметил, что ракетный блицкриг уже потерял смысл, потому что украинская энергосистема выстояла.

В то же время у России стремительно уменьшается количество высокоточного ракетного вооружения и нет возможности пополнять запасы в надлежащих количествах. Поэтому, подчеркивает Юсов, изменилось количество обстрелов, их интенсивность и перерывы между ними.

"Но захватчики продолжат наносить удары – у них есть еще много устаревшего ракетного вооружения", – добавил он.

Контекст:

Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 16 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Последняя на данный момент атака произошла 10 февраля. "Укрэнерго" сообщила, что есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Укрэнерго, Андрей Юсов, обстрелы, ракеты, удары, инфраструктура, электростанция, энергосистема, россияне
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