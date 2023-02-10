Российский ракетный блицкриг на украинскую энергетику провалился и потерял смысл – разведка Украины

В ГУР отмечают, что ракетный блицкриг уже потерял смысл, потому что украинская энергосистема выстояла Фото: depositphotos.com

Юсов напомнил, что после провала первого блицкрига – попытки захватить Украину за три дня – россияне решили использовать террористические удары и путем "ракетного блицкрига" быстро вывести из строя украинскую энергосистему, сломать общественное сопротивление, вызвать новую волну беженцев.

"Но и ракетный блицкриг абсолютно провалился у [президента России Владимира] Путина – в принципе, как и все остальные его стратегические планы. Украинское общество еще больше сплотилось, несмотря на огромные потери, несмотря на сознательные попадания по гражданским объектам, домам, жилым многоквартирным домам. Украинское сопротивление не сломалось", – сообщил представитель ГУР МО Украины.

Он отметил, что ракетный блицкриг уже потерял смысл, потому что украинская энергосистема выстояла.

В то же время у России стремительно уменьшается количество высокоточного ракетного вооружения и нет возможности пополнять запасы в надлежащих количествах. Поэтому, подчеркивает Юсов, изменилось количество обстрелов, их интенсивность и перерывы между ними.

"Но захватчики продолжат наносить удары – у них есть еще много устаревшего ракетного вооружения", – добавил он.