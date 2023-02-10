Российский ракетный блицкриг на украинскую энергетику провалился и потерял смысл – разведка Украины

Юсов напомнил, что после провала первого блицкрига – попытки захватить Украину за три дня – россияне решили использовать террористические удары и путем "ракетного блицкрига" быстро вывести из строя украинскую энергосистему, сломать общественное сопротивление, вызвать новую волну беженцев.
"Но и ракетный блицкриг абсолютно провалился у [президента России Владимира] Путина – в принципе, как и все остальные его стратегические планы. Украинское общество еще больше сплотилось, несмотря на огромные потери, несмотря на сознательные попадания по гражданским объектам, домам, жилым многоквартирным домам. Украинское сопротивление не сломалось", – сообщил представитель ГУР МО Украины.
Он отметил, что ракетный блицкриг уже потерял смысл, потому что украинская энергосистема выстояла.
В то же время у России стремительно уменьшается количество высокоточного ракетного вооружения и нет возможности пополнять запасы в надлежащих количествах. Поэтому, подчеркивает Юсов, изменилось количество обстрелов, их интенсивность и перерывы между ними.
"Но захватчики продолжат наносить удары – у них есть еще много устаревшего ракетного вооружения", – добавил он.
Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 16 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Последняя на данный момент атака произошла 10 февраля. "Укрэнерго" сообщила, что есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах.