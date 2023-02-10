В Киеве силы ПВО сбили 10 российских ракет, обломками поврежден дом и электросети – КГВА

В Голосеевском районе в результате атаки противника повреждены электросети Фото: depositphotos.com

"В воздушном пространстве Киева силами ПВО было уничтожено 10 вражеских ракет. Обломками ракеты в Голосеевском районе повреждены два автомобиля, дом и электросети", – сказал Попко.

По его словам, данные о пострадавших в результате атаки противника пока отсутствуют.

Информация уточняется, добавил начальник КГВА.