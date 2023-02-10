В Киеве силы ПВО сбили 10 российских ракет, обломками поврежден дом и электросети – КГВА

"В воздушном пространстве Киева силами ПВО было уничтожено 10 вражеских ракет. Обломками ракеты в Голосеевском районе повреждены два автомобиля, дом и электросети", – сказал Попко.
По его словам, данные о пострадавших в результате атаки противника пока отсутствуют.
Информация уточняется, добавил начальник КГВА.
Около 8.30 10 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Известно о взрывах и работе ПВО в ряде регионов.
"Укрэнерго" сообщила, что есть попадания в несколько объектов высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах.
Во время атаки две российские ракеты "Калибр" пролетели над территорией Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.