"Отработали на отлично". В Одесской области силы ПВО сбили 13 российских ракет

"Противник нанес массированный ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет. Как всегда, подразделения противовоздушной обороны Одесской области отработали на "отлично" и сбили над регионом 13 ракет! Спасибо героям – защитникам неба Одесской области, вы лучшие! Слава Украине!" – написал Марченко.

Контекст:

Около 8.30 10 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Известно о взрывах и работе ПВО в ряде регионов.

В Киеве силы ПВО сбили 10 российских ракет, обломками поврежден дом и электросети. В Хмельницкой области оккупанты попали в объект критической инфраструктуры.

"Укрэнерго" сообщила, что есть попадания в несколько объектов высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах.

Во время атаки две российские ракеты "Калибр" пролетели над территорией Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.