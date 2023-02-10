Шмыгаль: Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ

Об этом 10 февраля на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.
"Если добавить к этому факт оккупации части наших энергообъектов, то Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ", – сообщил Шмыгаль.
По его словам, "каждая вторая подстанция компании "Укрэнерго" была атакована за четыре месяца".
"Несмотря на этот террор, абсолютное большинство украинцев остается с теплом, водой и светом. Ремонты идут, ресурсов для завершения зимы достаточно, генераторы поступают, энергетическое оборудование от партнеров едет. Десятки атак ракетами и дронами-шахедами, 123 дня энергетического терроризма... Мы выстояли и успешно завершим этот отопительный сезон", – заверил премьер.
Энергосистема Украины 10 февраля испытала 14-й массированный ракетный удар России, а ночью – 16-ю атаку БПЛА, проинформировали в "Укрэнерго". Основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольтной сети, география поражений – восточные, западные и южные регионы Украины, добавили в НЭК.
Во время массированной атаки российские оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ. По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ также атаковала Украину семью дронами Shahed (пять из них сбили), а также использовала до 35 зенитных ракет из систем С-300.
Согласно данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, есть попадания в энергообъекты в шести областях Украины, во многих регионах введены аварийные отключения света. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.