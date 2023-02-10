Шмыгаль: Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ

Каждая вторая подстанция компании "Укрэнерго" была атакована РФ за четыре месяца, рассказал Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом 10 февраля на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Если добавить к этому факт оккупации части наших энергообъектов, то Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ", – сообщил Шмыгаль.

По его словам, "каждая вторая подстанция компании "Укрэнерго" была атакована за четыре месяца".

"Несмотря на этот террор, абсолютное большинство украинцев остается с теплом, водой и светом. Ремонты идут, ресурсов для завершения зимы достаточно, генераторы поступают, энергетическое оборудование от партнеров едет. Десятки атак ракетами и дронами-шахедами, 123 дня энергетического терроризма... Мы выстояли и успешно завершим этот отопительный сезон", – заверил премьер.