Из-за российской ракетной атаки в Украине значительный дефицит электроэнергии – "Укрэнерго"

Основной удар россиян пришелся на восточные, западные и южные регионы Украины.
Как отмечают в "Укрэнерго", наиболее сложная ситуация сейчас в Харьковской области. Там продолжаются аварийные отключения.
Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях.
"Дефицит в энергосистеме – значительный. Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и начинают аварийно-восстановительные работы", – говорится в сообщении.
В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов, добавили в компании.
Обнародованный ранее график проведения измерений фактического потребления электроэнергии пока отменен. О новом расписании проведения измерений и необходимого для этого снятия ограничений потребления будет сообщено дополнительно.
Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара. Согласно информации Воздушных сил ВСУ, ночью сбили пять крылатых ракет и пять дронов, запущенных оккупантами.
Около 8.30 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Известно о взрывах и работе ПВО в ряде регионов.
В Киеве силы ПВО сбили 10 российских ракет, обломками поврежден дом и электросети. В Хмельницкой области оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. В Одесской области силы ПВО сбили 13 ракет.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужныйо сообщил, что во время атаки две российские ракеты "Калибр" пролетели над территорией Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО. В Румынии заявили, что российская ракета пролетела в 35 км от их границы.
Примерно в 13.18 по всей Украине вновь была объявлена воздушная тревога.