Из-за российской ракетной атаки в Украине значительный дефицит электроэнергии – "Укрэнерго"

Как отмечают в "Укрэнерго", наиболее сложная ситуация с электричеством сейчас в Харьковской области Фото: depositphotos.com

Основной удар россиян пришелся на восточные, западные и южные регионы Украины.

Как отмечают в "Укрэнерго", наиболее сложная ситуация сейчас в Харьковской области. Там продолжаются аварийные отключения.

Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях.

"Дефицит в энергосистеме – значительный. Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и начинают аварийно-восстановительные работы", – говорится в сообщении.

В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов, добавили в компании.

Обнародованный ранее график проведения измерений фактического потребления электроэнергии пока отменен. О новом расписании проведения измерений и необходимого для этого снятия ограничений потребления будет сообщено дополнительно.