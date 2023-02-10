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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за российской ракетной атаки в Украине значительный дефицит электроэнергии – "Укрэнерго"

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Как отмечают в "Укрэнерго", наиболее сложная ситуация с электричеством сейчас в Харьковской области
Как отмечают в "Укрэнерго", наиболее сложная ситуация с электричеством сейчас в Харьковской области
Фото: depositphotos.com

Энергосистема Украины 10 февраля подверглась 14-му массированному ракетному удару и ночью – 16-й атаке вражескими БПЛА. Основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольтной сети, сообщает "Укрэнерго".

Основной удар россиян пришелся на восточные, западные и южные регионы Украины.

Как отмечают в "Укрэнерго", наиболее сложная ситуация сейчас в Харьковской области. Там продолжаются аварийные отключения.

Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях.

"Дефицит в энергосистеме – значительный. Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и начинают аварийно-восстановительные работы", – говорится в сообщении.

В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов, добавили в компании.

Обнародованный ранее график проведения измерений фактического потребления электроэнергии пока отменен. О новом расписании проведения измерений и необходимого для этого снятия ограничений потребления будет сообщено дополнительно.

Контекст:

Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удараСогласно информации Воздушных сил ВСУ, ночью сбили пять крылатых ракет и пять дронов, запущенных оккупантами. 

Около 8.30 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Известно о взрывах и работе ПВО в ряде регионов.

В Киеве силы ПВО сбили 10 российских ракет, обломками поврежден дом и электросети. В Хмельницкой области оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. В Одесской области силы ПВО сбили 13 ракет.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужныйо сообщил, что во время атаки две российские ракеты "Калибр" пролетели над территорией Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО. В Румынии заявили, что российская ракета пролетела в 35 км от их границы.

Примерно в 13.18 по всей Украине вновь была объявлена воздушная тревога.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Укрэнерго, дефицит, Киевская область, Харьковская область, Одесская область, электроэнергия, Хмельницкая область, ремонт, ограничения, инфраструктура, графика, энергосистема, россияне
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