В ближайшие две недели каждая область Украины получит день без отключений света – "Укрэнерго"

В компании таким образом хотят проанализировать, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Исследование позволит определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при условии нормальной работы энергосистемы.
Также измерения позволят учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления.
Полученные результаты позволят "Укрэнерго" скорректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение имеющейся в системе мощности по регионам.
При отсутствии массированных атак на энергетику график режимных замеров следующий:
Однако в случае повторения Россией массированных ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре проведение режимных измерений могут перенести до стабилизации ситуации.