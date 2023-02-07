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В ближайшие две недели каждая область Украины получит день без отключений света – "Укрэнерго"

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"Укрэнерго" две недели будет измерять фактическое потребление электроэнергии в каждой области
"Укрэнерго" две недели будет измерять фактическое потребление электроэнергии в каждой области
Фото: depositphotos.com

По всей Украине начиная с 8 февраля будут изменены лимиты потребления электроэнергии. В течение двух недель каждая область получит день без отключений света, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках. Это необходимо для измерения фактического потребления в каждой области, сообщили в "Укрэнерго".

В компании таким образом хотят проанализировать, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Исследование позволит определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при условии нормальной работы энергосистемы.

Также измерения позволят учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления.

Полученные результаты позволят "Укрэнерго" скорректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение имеющейся в системе мощности по регионам.

При отсутствии массированных атак на энергетику график режимных замеров следующий:

  • 8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;
  • 9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;
  • 10 февраля: Волынская, Киевская области;
  • 13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;
  • 14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;
  • 15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;
  • 16 февраля: Днепропетровская область;
  • 17 февраля: Киев, Черновицкая область;
  • 20 февраля: Львовская, Одесская области.

Однако в случае повторения Россией массированных ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре проведение режимных измерений могут перенести до стабилизации ситуации.

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Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, Ровенская область, Луганская область, Ивано-Франковск, Донецкая область, Винницкая область, Волынская область, Сумская область, Херсонская область, Укрэнерго, электричество, Киевская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, Львовская область, Ивано-Франковская область, Житомирская область, Николаевская область, Одесская область, Полтавская область, Хмельницкая область, Черновицкая область, Черниговская область, Черкасская область, Тернопольская область, Кировоградская область, Закарпатская область
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