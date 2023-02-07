В ближайшие две недели каждая область Украины получит день без отключений света – "Укрэнерго"

"Укрэнерго" две недели будет измерять фактическое потребление электроэнергии в каждой области Фото: depositphotos.com

В компании таким образом хотят проанализировать, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Исследование позволит определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при условии нормальной работы энергосистемы.

Также измерения позволят учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления.

Полученные результаты позволят "Укрэнерго" скорректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение имеющейся в системе мощности по регионам.

При отсутствии массированных атак на энергетику график режимных замеров следующий:

8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;

9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;

10 февраля: Волынская, Киевская области;

13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;

14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;

15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;

16 февраля: Днепропетровская область;

17 февраля: Киев, Черновицкая область;

20 февраля: Львовская, Одесская области.

Однако в случае повторения Россией массированных ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре проведение режимных измерений могут перенести до стабилизации ситуации.