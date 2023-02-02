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Облэнерго трудно придерживаться графиков из-за несправедливого распределения "Укрэнерго" лимитов потребления – адвокат

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Александр Трохимец: Только выполнение всеми ответственными сторонами своих обязанностей поможет обеспечить справедливые для потребителей графики отключений и всем нам пережить сложные времена на пути к победе
Александр Трохимец: Только выполнение всеми ответственными сторонами своих обязанностей поможет обеспечить справедливые для потребителей графики отключений и всем нам пережить сложные времена на пути к победе
Фото: Olexandr Trokhymets / Facebook

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна не штрафовать облэнерго, а разобраться с несправедливым распределением лимитов потребления электроэнергии со стороны "Укрэнерго". С таким заявлением выступил в своем Facebook 30 января глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Александр Трохимец.

Он подчеркнул, что "Укрэнерго" при распределении лимитов не учитывает структуру потребления в каждой области.

"По некоторым ОСР (операторам систем распределения. – "ГОРДОН") лимитов этих хватает только питать критическую инфраструктуру, а для населения остается только по два часа с интервалом через шесть часов, а по некоторым, наоборот, населению хватает четырех на четыре часа, а некоторых совсем не ограничивают, потому что лимитов достаточно. У ОСР технически нет возможности выдерживать заявленные графики отключений", – написал юрист.

Он считает, что штрафы проблему не решат, нужно разбираться, как работает система и что можн улдучшить ситуацию.

"Призываю НКРЭКУ рассмотреть вопросы справедливости и прозрачности со стороны "Укрэнерго" по доведению лимитов, применения графиков аварийных отключений. Только выполнение всеми ответственными сторонами своих обязанностей поможет обеспечить справедливые для потребителей графики отключений и всем нам пережить сложные времена на пути к победе", – заявил Трохимец.

https://www.facebook.com/trokha1982/posts/pfbid02sCCSQnR64STbrbJgE7dZrQjpSCw4mR6oDeLsZW58A7jcdz9X2c2tRfWCUL9L7Bn2l

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

НКРЭКУ оштрафовала уже 10 облэнерго страны за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии". Среди них:

  1. "ДТЭК Киевские электросети";
  2. "Одесские электросети";
  3. "Тернопольоблэнерго";
  4. "Винницаоблэнерго";
  5. "Волыньоблэнерго";
  6. "Черновцыоблэнерго";
  7. "Львовоблэнерго";
  8. "Закарпатьеоблэнерго";
  9. "ДТЭК Киевские региональные электросети";
  10. "Полтаваоблэнерго".
Теги: энергетика, штраф, электроэнергия, НКРЭКУ, обстрелы, инфраструктура, регионы, Александр Трохимец, энергосистема
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