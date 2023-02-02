Облэнерго трудно придерживаться графиков из-за несправедливого распределения "Укрэнерго" лимитов потребления – адвокат

Александр Трохимец: Только выполнение всеми ответственными сторонами своих обязанностей поможет обеспечить справедливые для потребителей графики отключений и всем нам пережить сложные времена на пути к победе Фото: Olexandr Trokhymets / Facebook

Он подчеркнул, что "Укрэнерго" при распределении лимитов не учитывает структуру потребления в каждой области.

"По некоторым ОСР (операторам систем распределения. – "ГОРДОН") лимитов этих хватает только питать критическую инфраструктуру, а для населения остается только по два часа с интервалом через шесть часов, а по некоторым, наоборот, населению хватает четырех на четыре часа, а некоторых совсем не ограничивают, потому что лимитов достаточно. У ОСР технически нет возможности выдерживать заявленные графики отключений", – написал юрист.

Он считает, что штрафы проблему не решат, нужно разбираться, как работает система и что можн улдучшить ситуацию.

"Призываю НКРЭКУ рассмотреть вопросы справедливости и прозрачности со стороны "Укрэнерго" по доведению лимитов, применения графиков аварийных отключений. Только выполнение всеми ответственными сторонами своих обязанностей поможет обеспечить справедливые для потребителей графики отключений и всем нам пережить сложные времена на пути к победе", – заявил Трохимец.