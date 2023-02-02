Облэнерго трудно придерживаться графиков из-за несправедливого распределения "Укрэнерго" лимитов потребления – адвокат

Он подчеркнул, что "Укрэнерго" при распределении лимитов не учитывает структуру потребления в каждой области.
"По некоторым ОСР (операторам систем распределения. – "ГОРДОН") лимитов этих хватает только питать критическую инфраструктуру, а для населения остается только по два часа с интервалом через шесть часов, а по некоторым, наоборот, населению хватает четырех на четыре часа, а некоторых совсем не ограничивают, потому что лимитов достаточно. У ОСР технически нет возможности выдерживать заявленные графики отключений", – написал юрист.
Он считает, что штрафы проблему не решат, нужно разбираться, как работает система и что можн улдучшить ситуацию.
"Призываю НКРЭКУ рассмотреть вопросы справедливости и прозрачности со стороны "Укрэнерго" по доведению лимитов, применения графиков аварийных отключений. Только выполнение всеми ответственными сторонами своих обязанностей поможет обеспечить справедливые для потребителей графики отключений и всем нам пережить сложные времена на пути к победе", – заявил Трохимец.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
НКРЭКУ оштрафовала уже 10 облэнерго страны за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии". Среди них: