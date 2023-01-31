НКРЭКУ ведет себя аморально, когда штрафует энергетиков за отключение после обстрелов – нардеп Кучеренко

Нардеп обратил внимание, что НКРЭКУ проводило проверки в "Закарпатьеоблэнерго" 16-го, 23-го, 24-го и 25 ноября, когда Россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по энергосистеме Украины, в результате чего начались локальные блэкауты.
"Мы понимаем, что такое блэкаут? Я просто хочу обратить ваше внимание на полную, я не хочу их оскорблять, ну неадекватность руководителей определенных подразделений, понимая, какие проблемы были в энергетике в эти даты, позволяют себе писать такие проекты актов. Ну, это цинично, это аморально", – подчеркнул Кучеренко.
Он отметил, что у людей не будет доверия к членам НКРЭКУ, которые выносят наказание для облэнерго в такие даты.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
НКРЭКУ оштрафовала уже 10 облэнерго страны за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии":