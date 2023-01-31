НКРЭКУ ведет себя аморально, когда штрафует энергетиков за отключение после обстрелов – нардеп Кучеренко

Алексей Кучеренко: Мы понимаем, что такое блэкаут? Фото: censor.net

Нардеп обратил внимание, что НКРЭКУ проводило проверки в "Закарпатьеоблэнерго" 16-го, 23-го, 24-го и 25 ноября, когда Россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по энергосистеме Украины, в результате чего начались локальные блэкауты.

"Мы понимаем, что такое блэкаут? Я просто хочу обратить ваше внимание на полную, я не хочу их оскорблять, ну неадекватность руководителей определенных подразделений, понимая, какие проблемы были в энергетике в эти даты, позволяют себе писать такие проекты актов. Ну, это цинично, это аморально", – подчеркнул Кучеренко.

Он отметил, что у людей не будет доверия к членам НКРЭКУ, которые выносят наказание для облэнерго в такие даты.