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НКРЭКУ ведет себя аморально, когда штрафует энергетиков за отключение после обстрелов – нардеп Кучеренко

Алексей Кучеренко: Мы понимаем, что такое блэкаут?
Алексей Кучеренко: Мы понимаем, что такое блэкаут?
Фото: censor.net

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ведет себя аморально и неадекватно, когда выписывает энергетикам штрафы за нарушение графиков отключения вследствие вражеских обстрелов, заявил народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко на заседании комиссии. Трансляцию НКРЭКУ вела на своем YouTube-канале.

Нардеп обратил внимание, что НКРЭКУ проводило проверки в "Закарпатьеоблэнерго" 16-го, 23-го, 24-го и 25 ноября, когда Россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по энергосистеме Украины, в результате чего начались локальные блэкауты.

"Мы понимаем, что такое блэкаут? Я просто хочу обратить ваше внимание на полную, я не хочу их оскорблять, ну неадекватность руководителей определенных подразделений, понимая, какие проблемы были в энергетике в эти даты, позволяют себе писать такие проекты актов. Ну, это цинично, это аморально", – подчеркнул Кучеренко.

Он отметил, что у людей не будет доверия к членам НКРЭКУ, которые выносят наказание для облэнерго в такие даты.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

НКРЭКУ оштрафовала уже 10 облэнерго страны за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии":

  1. "ДТЭК Киевские электросети".
  2. "Одесские электросети".
  3. "Тернопольоблэнерго".
  4. "Винницаоблэнерго".
  5. "Волыньоблэнерго".
  6. "Черновцыоблэнерго".
  7. "Львовоблэнерго".
  8. "Закарпатьеоблэнерго".
  9. "ДТЭК Киевские региональные электросети".
  10. "Полтаваоблэнерго".
Теги: Закарпатье, энергетика, штраф, электроэнергия, НКРЭКУ, Алексей Кучеренко, обстрелы, энергосистема
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