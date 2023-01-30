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Правительство хочет после отопительного сезона "вернуться к вопросу" повышения тарифов на коммунальные услуги – глава НКРЭКУ

Сейчас в Украине действует мораторий на повышение ряда тарифов
Сейчас в Украине действует мораторий на повышение ряда тарифов
Фото: depositphotos.com

В Кабмине разрабатывают программу, которая позволит после отопительного сезона вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги, сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

Об этом он сказал 27 января в эфире телемарафона, видео опубликовано на странице НКРЭКУ. 

Ущаповский подчеркнул, что стоимость всех товаров и услуг в Украине выросла, кроме цен на электроэнергию и воду – водоотвод и водоснабжение.

"У этого есть объективные факторы – страна находится в состоянии войны, есть соответствующие уровни инфляции. Но то обещание, которое дал президент Украины, которое было поддержано Кабинетом министров – до конца отопительного сезона тарифы меняться не будут", – сказал он.

По словам главы Нацкомиссии, сейчас под эгидой Кабинета Министров действует рабочая группа, которая нарабатывает предложения, чтобы стабилизировать рынок.

Он также обратил внимание, что "в энергетике работает очень большое количество людей", которые нуждаются в соответствующей компенсации за свой труд. Нужны средства и на то, чтобы оперативные бригады могли делать ремонты, чтобы закупался необходимый аварийный запас – все эти затраты тоже выросли.

"Сейчас правительство вместе с нами, вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к этому вопросу [повышения тарифов]", – подытожил глава НКРЭКУ.

https://www.facebook.com/nerc.gov.ua/videos/691207919369521/

Контекст:

Еще в конце апреля правительство Украины приняло решение оставить цены на газ для населения и критически важных предприятий без изменений. 31 мая правительство утвердило цену, по которой газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" будет реализовывать газ производителям тепловой энергии – 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. м³.

29 июля Рада приняла закон о введении моратория на повышение коммунальных тарифов для населения на протяжении действия военного положения в Украине и шести месяцев после того, как оно будет прекращено или отменено. В августе его подписал президент

Мораторий действует на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду. На водопотребление (централизованное водоснабжение и водоотвод) он не распространяется.

Теги: энергетика, тарифы, жилищно-коммунальные услуги, НКРЭКУ, цена на газ
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