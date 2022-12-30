В Украине отменили повышение тарифов на воду в 2023 году

Решение о повышении тарифов на воду отменили, поскольку члены комиссии по ошибке проголосовали за разные проекты Фото: depositphotos.com

"При оформлении решения по данному вопросу выяснилось, что в связи с большим количеством замечаний и предложений к проекту решений, длительным их обсуждением и началом воздушной тревоги решения, которые были предложены для голосования, члены комиссии поняли по-разному и, соответственно, голосовали за разные проекты", – отметил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Он также добавил, что предложенные решения существенно отличаются от проекта, обнародованного на сайте, поэтому при их оформлении возникли недоразумения относительно размеров и структуры тарифов.

Проекты решений об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод комиссия отправила на доработку.