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В Украине отменили повышение тарифов на воду в 2023 году

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Решение о повышении тарифов на воду отменили, поскольку члены комиссии по ошибке проголосовали за разные проекты
Решение о повышении тарифов на воду отменили, поскольку члены комиссии по ошибке проголосовали за разные проекты
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила постановление о повышении тарифов на водоснабжение, принятое ранее. Решение было принято на заседании 30 декабря, сообщает "Укринформ".

"При оформлении решения по данному вопросу выяснилось, что в связи с большим количеством замечаний и предложений к проекту решений, длительным их обсуждением и началом воздушной тревоги решения, которые были предложены для голосования, члены комиссии поняли по-разному и, соответственно, голосовали за разные проекты", – отметил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Он также добавил, что предложенные решения существенно отличаются от проекта, обнародованного на сайте, поэтому при их оформлении возникли недоразумения относительно размеров и структуры тарифов.

Проекты решений об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод комиссия отправила на доработку.

Контекст:

27 декабря НКРЭКУ утвердила ряд решений о повышение тарифов на водоснабжение с 1 января 2023 года. Изменения касались тарифов на воду во Львовской, Киевской, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой областях.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, цены, водоснабжение, тарифы, НКРЭКУ
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