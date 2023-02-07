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Если не будет новых атак РФ. Одесская область может вернуться к плановым отключениям в выходные – "Укрэнерго"

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В Одесской области 4 февраля произошла авария на энергообъекте, в результате чего была обесточена Одесса и Одесский район
В Одесской области 4 февраля произошла авария на энергообъекте, в результате чего была обесточена Одесса и Одесский район
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Одесская область, где 4 февраля в результате аварии на энергообъекте без света остались 500 тыс. абонентов, может вернуться к плановым отключениям электричества в эти выходные – в случае, если не будет новых атак России.

Об этом говорится в сообщении национальной энергокомпании "Укрэнерго", опубликованном 7 февраля. 

Сейчас в Одессе и прилегающих районах применяются аварийные отключения, говорится в релизе. 

Семь бригад "Укрэнерго" и бригада энергетиков "ДТЭК Одесские электросети" круглосуточно работают над ликвидацией последствий аварии, добавили в НЭК. 

"Если не будет новых атак врага, то в выходные ожидается возврат к графикам плановых отключений, действовавших до 4 февраля", – прогнозируют в "Укрэнерго". 

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0Q9wkrLoJysJVY6omWXmvoRSkCbLKJ3szcWXgrEc924oKkYXCjC2w7SZ2q5R1cvjfl

Контекст:

По сообщению Одесской ОВА, 3–4 февраля в области произошли две большие аварии на мощностях "Укрэнерго". Утром в субботу в результате такой аварии произошел пожар, Одесса и Одесский район были обесточены. Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и министр энергетики Украины Герман Галущенко срочно отправились в Одессу.

Кудрицкий в тот же день на брифинге в Одессе рассказал, что из строя вышло оборудование, которое несколько раз подвергалось российским ракетным ударам. Повреждения на объекте "комплексные и очень тяжелые", подчеркнул глава ОВА. По состоянию на 16.45 4 февраля без электричества оставались 500 тыс. абонентов региона.

Днем 5 февраля без электричества оставались около 300 тыс. абонентов. В регион отправили десятки мощных генераторов, проинформировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, энергетика, Укрэнерго, электричество, ДТЭК, Одесская область, электроэнергия, Владимир Кудрицкий
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