В Украине уменьшилось количество отключений света – Минэнерго

Количество обесточенных потребителей по состоянию на утро на 42% ниже, чем в предыдущий день, уточняется в сообщении.

В связи с боевыми действиями остается сложная ситуация с обесточиваниями в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Из-за дефицита мощности наибольшая доля отключенных потребителей – в Одесской и Львовской областях и в Киеве.

Ситуация с электроснабжением Одессы и Одесского района остается сложной из-за сетевых ограничений в результате аварии на одной из подстанций системы передачи. По состоянию на утро доля обесточенных потребителей города и района составляет около 58% от их общего количества.

В министерстве отметили, что обеспечены электропитание объектов критической инфраструктуры и очередность подачи напряжения другим потребителям по составленному графику. Для всех операторов систем распределения установлены суточные лимиты по областям. При их превышении будут применяться аварийные отключения. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты.

В "Укрэнерго" уточнили, что дополнительная генерация обеспечивается благодаря тому, что после аварийного ремонта введен в действие один блок на одной из тепловых электростанций. Также в Украину осуществляется импорт электроэнергии. Однако имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме.