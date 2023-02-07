ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине уменьшилось количество отключений света – Минэнерго

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Генерация электричества в Украине увеличилась, энергетики продолжают ремонтировать систему
Генерация электричества в Украине увеличилась, энергетики продолжают ремонтировать систему
Фото: EPA

Ситуация с дефицитом доступной электрической мощности 7 февраля остается на уровне предыдущих суток, однако благодаря увеличению объемов производства электроэнергии этот дефицит существенно ниже, чем в прошлый вторник. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Количество обесточенных потребителей по состоянию на утро на 42% ниже, чем в предыдущий день, уточняется в сообщении.

В связи с боевыми действиями остается сложная ситуация с обесточиваниями в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Из-за дефицита мощности наибольшая доля отключенных потребителей – в Одесской и Львовской областях и в Киеве.

Ситуация с электроснабжением Одессы и Одесского района остается сложной из-за сетевых ограничений в результате аварии на одной из подстанций системы передачи. По состоянию на утро доля обесточенных потребителей города и района составляет около 58% от их общего количества. 

В министерстве отметили, что обеспечены электропитание объектов критической инфраструктуры и очередность подачи напряжения другим потребителям по составленному графику. Для всех операторов систем распределения установлены суточные лимиты по областям. При их превышении будут применяться аварийные отключения. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты.

В "Укрэнерго" уточнили, что дополнительная генерация обеспечивается благодаря тому, что после аварийного ремонта введен в действие один блок на одной из тепловых электростанций. Также в Украину осуществляется импорт электроэнергии. Однако имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. 

Контекст:

Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага, отмечают в "Укрэнерго". Это самая большая в Украине и в Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южных территориях также находится и большинство ветряных и солнечных электростанций. Кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности, напомнили в "Укрэнерго". Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, когда наблюдается наибольший дефицит.

Теги: Укрэнерго, электричество, Министерство энергетики, электроэнергия, отключение света, война России против Украины, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину
Галина ГРИШИНА
В Брюсселе на Королевском оперном театре разместили изображение драмтеатра в Мариуполе, разрушенного российскими оккупантами. Фото, видео
В Брюсселе на Королевском оперном театре разместили изображение драмтеатра в Мариуполе, разрушенного российскими оккупантами. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото
Галина ГРИШИНА
Никитюк в халате показала, как выглядит утром
Никитюк в халате показала, как выглядит утром
Хэмилл продаст постеры "Звездных войн" со своим автографом, чтобы собрать деньги на дроны для ВСУ
Хэмилл продаст постеры "Звездных войн" со своим автографом, чтобы собрать деньги на дроны для ВСУ
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Узелкова снялась полулежа на полу
Экс-жена Узелкова снялась полулежа на полу
Данилко показал совместное застолье с Белоконь в Израиле. Фото
Данилко показал совместное застолье с Белоконь в Израиле. Фото
Саша Бо показала фигуру в бикини на тонких завязках и в стрингах
Саша Бо показала фигуру в бикини на тонких завязках и в стрингах
Гордон показал, как русский пьет водку верхом на медведе. Видео
Гордон показал, как русский пьет водку верхом на медведе. Видео
"Без басковых, киркоровых. Только развитые страны". Бебешко рассказал о совместном проекте с Вайкуле
"Без басковых, киркоровых. Только развитые страны". Бебешко рассказал о совместном проекте с Вайкуле
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в расстегнутых брюках и засветила нижнюю часть бюста
Бех-Романчук снялась в расстегнутых брюках и засветила нижнюю часть бюста
Мишина, уехавшая за границу, вышла на красную дорожку. Ее украинские коллеги отреагировали
Мишина, уехавшая за границу, вышла на красную дорожку. Ее украинские коллеги отреагировали
"Я просто не могу больше держать эту красоту!" Огневич снялась в прозрачных брюках
"Я просто не могу больше держать эту красоту!" Огневич снялась в прозрачных брюках
Украинские артисты не поедут на немецкий конкурс из-за Нетребко. В Германии заявили, что они против "путинской войны", но не русского народа"
Украинские артисты не поедут на немецкий конкурс из-за Нетребко. В Германии заявили, что они против "путинской войны", но не русского народа"
Галина ГРИШИНА
Невестка Оксаны Билозир – нардеп Лариса Билозир в третий раз стала матерью. Фото
Невестка Оксаны Билозир – нардеп Лариса Билозир – в третий раз стала матерью. Фото
Галина ГРИШИНА
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (27290)
2
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (20663)
3
"В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья (17571)
4
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании (16556)
5
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (14277)
6
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после (12020)
7
Никитюк показала фото, которое сделала в постели (11147)
8
Скучающий возле жены Аффлек стал "вирусной сенсацией" церемонии вручения премии "Грэмми". Видео (10335)
 
 
 
 