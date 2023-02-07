В Украине уменьшилось количество отключений света – Минэнерго

Количество обесточенных потребителей по состоянию на утро на 42% ниже, чем в предыдущий день, уточняется в сообщении.
В связи с боевыми действиями остается сложная ситуация с обесточиваниями в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Из-за дефицита мощности наибольшая доля отключенных потребителей – в Одесской и Львовской областях и в Киеве.
Ситуация с электроснабжением Одессы и Одесского района остается сложной из-за сетевых ограничений в результате аварии на одной из подстанций системы передачи. По состоянию на утро доля обесточенных потребителей города и района составляет около 58% от их общего количества.
В министерстве отметили, что обеспечены электропитание объектов критической инфраструктуры и очередность подачи напряжения другим потребителям по составленному графику. Для всех операторов систем распределения установлены суточные лимиты по областям. При их превышении будут применяться аварийные отключения. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты.
В "Укрэнерго" уточнили, что дополнительная генерация обеспечивается благодаря тому, что после аварийного ремонта введен в действие один блок на одной из тепловых электростанций. Также в Украину осуществляется импорт электроэнергии. Однако имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме.
Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага, отмечают в "Укрэнерго". Это самая большая в Украине и в Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южных территориях также находится и большинство ветряных и солнечных электростанций. Кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности, напомнили в "Укрэнерго". Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, когда наблюдается наибольший дефицит.