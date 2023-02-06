Зеленский: В значительной части Одесского региона есть отключения света. Делаем все, чтобы дать людям электричество

Об этом 6 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Заслушал сегодня доклады по ситуации в Одессе, ситуации в области – то, что касается ликвидации последствий энергоаварии. Работают все службы, все должностные лица, все привлечены", – сообщил президент.
По словам Зеленского, ремонтные работы" уже дали часть необходимого результата".
"Есть поставки генераторов и энергетического оборудования в область и город. На данный момент в значительной части Одесского региона есть отключения. Мы делаем все, чтобы дать людям электричество", – заверил президент.
Как проинформировал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, в Одессу, где на прошлой неделе произошла авария на поврежденной Россией подстанции, "уже прибыло 82 генератора", их установка продолжается.
"На сегодняшнем заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) дал задачу завезти дополнительные генераторы в Одесскую область к дальнейшей стабилизации ситуации с электроэнергией", – написал глава Кабмина.
Домов, где круглосуточно отсутствует теплоснабжение, нет, указал Шмыгаль со ссылкой на Одесскую ОВА.
"Объекты водоснабжения также функционируют, в частности, с помощью генераторов. Работает 342 пункта несокрушимости, в том числе 300 – в Одессе. На ближайшем заседании правительства проработаем вопрос о выделении средств Одесской ОВА на закупку запасов топлива для генераторов", – резюмировал премьер.
По сообщению Одесской ОВА, 3–4 февраля в области произошли две большие аварии на мощностях "Укрэнерго". Утром в субботу в результате такой аварии возник пожар, Одесса и Одесский район были обесточены.
Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что из строя вышло оборудование, которое несколько раз подвергалось российским ракетным ударам. Повреждения на объекте "комплексные и очень тяжелые", подчеркнул глава ОВА.
Днем 5 февраля без электричества оставались до 40% потребителей, сообщал Шмыгаль.
Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго совместно работают над подключением потребителей Одессы по резервным схемам, рассказали в НЭК 6 февраля. Объекты критической инфраструктуры должны перейти на альтернативные источники питания, что позволит высвободить определенный объем мощности и направить его бытовым потребителям, добавили в "Укрэнерго".