Зеленский: В значительной части Одесского региона есть отключения света. Делаем все, чтобы дать людям электричество

Зеленский об энергоаварии в Одесской области: Ремонтные работы "уже дали часть необходимого результата" Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом 6 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Заслушал сегодня доклады по ситуации в Одессе, ситуации в области – то, что касается ликвидации последствий энергоаварии. Работают все службы, все должностные лица, все привлечены", – сообщил президент.

По словам Зеленского, ремонтные работы" уже дали часть необходимого результата".

"Есть поставки генераторов и энергетического оборудования в область и город. На данный момент в значительной части Одесского региона есть отключения. Мы делаем все, чтобы дать людям электричество", – заверил президент.

Как проинформировал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, в Одессу, где на прошлой неделе произошла авария на поврежденной Россией подстанции, "уже прибыло 82 генератора", их установка продолжается.

"На сегодняшнем заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) дал задачу завезти дополнительные генераторы в Одесскую область к дальнейшей стабилизации ситуации с электроэнергией", – написал глава Кабмина.

Домов, где круглосуточно отсутствует теплоснабжение, нет, указал Шмыгаль со ссылкой на Одесскую ОВА.

"Объекты водоснабжения также функционируют, в частности, с помощью генераторов. Работает 342 пункта несокрушимости, в том числе 300 – в Одессе. На ближайшем заседании правительства проработаем вопрос о выделении средств Одесской ОВА на закупку запасов топлива для генераторов", – резюмировал премьер.