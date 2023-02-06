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Зеленский: В значительной части Одесского региона есть отключения света. Делаем все, чтобы дать людям электричество

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Зеленский об энергоаварии в Одесской области: Ремонтные работы "уже дали часть необходимого результата"
Зеленский об энергоаварии в Одесской области: Ремонтные работы "уже дали часть необходимого результата"
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Для ликвидации последствий энергоаварии в Одесской области привлечены все службы.

Об этом 6 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Заслушал сегодня доклады по ситуации в Одессе, ситуации в области – то, что касается ликвидации последствий энергоаварии. Работают все службы, все должностные лица, все привлечены", – сообщил президент.

По словам Зеленского, ремонтные работы" уже дали часть необходимого результата".

"Есть поставки генераторов и энергетического оборудования в область и город. На данный момент в значительной части Одесского региона есть отключения. Мы делаем все, чтобы дать людям электричество", – заверил президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/768407524167747/

Как проинформировал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, в Одессу, где на прошлой неделе произошла авария на поврежденной Россией подстанции, "уже прибыло 82 генератора", их установка продолжается.

"На сегодняшнем заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) дал задачу завезти дополнительные генераторы в Одесскую область к дальнейшей стабилизации ситуации с электроэнергией", – написал глава Кабмина.

Домов, где круглосуточно отсутствует теплоснабжение, нет, указал Шмыгаль со ссылкой на Одесскую ОВА.

"Объекты водоснабжения также функционируют, в частности, с помощью генераторов. Работает 342 пункта несокрушимости, в том числе 300 – в Одессе. На ближайшем заседании правительства проработаем вопрос о выделении средств Одесской ОВА на закупку запасов топлива для генераторов", – резюмировал премьер.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid02tV1WF2FK2qLz4gCUn5WVnBtEcWfKuTNcJNhUMfWnd3Y5Ymw79CjNHtmde8pW37Acl

Контекст:

По сообщению Одесской ОВА, 3–4 февраля в области произошли две большие аварии на мощностях "Укрэнерго". Утром в субботу в результате такой аварии возник пожар, Одесса и Одесский район были обесточены

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что из строя вышло оборудование, которое несколько раз подвергалось российским ракетным ударам. Повреждения на объекте "комплексные и очень тяжелые", подчеркнул глава ОВА.

Днем 5 февраля без электричества оставались до 40% потребителей, сообщал Шмыгаль. 

Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго совместно работают над подключением потребителей Одессы по резервным схемам, рассказали в НЭК 6 февраля. Объекты критической инфраструктуры должны перейти на альтернативные источники питания, что позволит высвободить определенный объем мощности и направить его бытовым потребителям, добавили в "Укрэнерго".

Теги: Украина, Одесса, авария, правительство, электричество, помощь, Одесская область, электроэнергия, ремонт, Владимир Зеленский, президент, инфраструктура, теплоснабжение, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин, обращение, топливо, генератор
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