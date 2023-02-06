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Потребление электроэнергии растет, аварийные отключения применяются в Одесской и Киевской областях – "Укрэнерго"

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Сейчас в Украине производят недостаточно электроэнергии для покрытия всех нужд страны
Сейчас в Украине производят недостаточно электроэнергии для покрытия всех нужд страны
Фото: depositphotos.com

Потребление электроэнергии в Украине 6 февраля растет в связи с началом рабочей недели и существенным похолоданием, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В компании подчеркнули, что имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полной мере. 

Всем облэнерго назначены лимиты потребления, в случае их превышения в областях начнутся аварийные отключения электроэнергии, предупредили в "Укрэнерго".

"В Одесской, Киевской областях и Киеве сохраняются сетевые ограничения... В результате масштабной аварии на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Одессе и близлежащих районах продолжаются аварийные отключения. Из-за сетевых ограничений аварийные отключения применяются также в Киеве и Киевской области", – говорится в сообщении.

В компании рассказали, что ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго совместно работают над подключением потребителей Одессы по резервным схемам. Объекты критической инфраструктуры должны перейти на альтернативные источники питания, что позволит высвободить определенный объем мощности и направить его бытовым потребителям.

"В усиленном режиме ведутся ремонтные работы на всех энергообъектах Одесской области, пострадавших от российских атак. Усилия сконцентрированы на одном из объектов, который позволит ускорить восстановление электроснабжения Одессы и Одесского района", – добавили в "Укрэнерго". 

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02Pszrd4RrL4tRNm7aXyG47R7ABf4EpMLpwFFuZoP6FQknSmYCNBn83YDbwC39DBrUl

По сообщению Одесской ОВА, 3–4 февраля в области произошли две большие аварии на мощностях "Укрэнерго". Утром в субботу в результате такой аварии возник пожар, Одесса и Одесский район были обесточены

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что из строя вышло оборудование, которое несколько раз подвергалось российским ракетным ударам. Повреждения на объекте "комплексные и очень тяжелые", подчеркнул глава ОВА.

Днем 5 февраля без электричества оставались до 40% потребителей, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль. 

Контекст:

Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Киев, Одесса, Укрэнерго, дефицит, электричество, Киевская область, похолодание, Одесская область, электроэнергия, электроснабжение, инфраструктура, энергосистема
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