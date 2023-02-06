Потребление электроэнергии растет, аварийные отключения применяются в Одесской и Киевской областях – "Укрэнерго"

Сейчас в Украине производят недостаточно электроэнергии для покрытия всех нужд страны Фото: depositphotos.com

В компании подчеркнули, что имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полной мере.

Всем облэнерго назначены лимиты потребления, в случае их превышения в областях начнутся аварийные отключения электроэнергии, предупредили в "Укрэнерго".

"В Одесской, Киевской областях и Киеве сохраняются сетевые ограничения... В результате масштабной аварии на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Одессе и близлежащих районах продолжаются аварийные отключения. Из-за сетевых ограничений аварийные отключения применяются также в Киеве и Киевской области", – говорится в сообщении.

В компании рассказали, что ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго совместно работают над подключением потребителей Одессы по резервным схемам. Объекты критической инфраструктуры должны перейти на альтернативные источники питания, что позволит высвободить определенный объем мощности и направить его бытовым потребителям.

"В усиленном режиме ведутся ремонтные работы на всех энергообъектах Одесской области, пострадавших от российских атак. Усилия сконцентрированы на одном из объектов, который позволит ускорить восстановление электроснабжения Одессы и Одесского района", – добавили в "Укрэнерго".

По сообщению Одесской ОВА, 3–4 февраля в области произошли две большие аварии на мощностях "Укрэнерго". Утром в субботу в результате такой аварии возник пожар, Одесса и Одесский район были обесточены.

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что из строя вышло оборудование, которое несколько раз подвергалось российским ракетным ударам. Повреждения на объекте "комплексные и очень тяжелые", подчеркнул глава ОВА.

Днем 5 февраля без электричества оставались до 40% потребителей, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.