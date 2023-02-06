В одесских школах объявили двухдневные каникулы из-за ситуации с электричеством

В Одессе проблемы с электричеством из-за аварий на объектах "Укрэнерго" Фото: ДТЕК Одеські електромережі / Facebook

"В связи с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией объявлены каникулы в учебных заведениях в понедельник и вторник, 6-го и 7 февраля", – говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что во всех очных детских садах будут работать дежурные группы.

Ликвидация последствий аварии на объекте "Укрэнерго" продолжается, сообщил утром 6 февраля в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.