В одесских школах объявили двухдневные каникулы из-за ситуации с электричеством

"В связи с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией объявлены каникулы в учебных заведениях в понедельник и вторник, 6-го и 7 февраля", – говорится в сообщении.
В горсовете добавили, что во всех очных детских садах будут работать дежурные группы.
Ликвидация последствий аварии на объекте "Укрэнерго" продолжается, сообщил утром 6 февраля в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По сообщению Одесской ОВА, 3–4 февраля в области произошло две большие аварии на мощностях "Укрэнерго". Утром в субботу в результате такой аварии произошел пожар, Одесса и Одесский район были обесточены. Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и министр энергетики Украины Герман Галущенко срочно отправились в Одессу.
Кудрицкий в тот же день рассказал, что из строя вышло оборудование, которое несколько раз подвергалось российским ракетным ударам. Повреждения на объекте "комплексные и очень тяжелые", подчеркнул глава ОВА.
Днем 5 февраля без электричества оставались до 40% потребителей, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.