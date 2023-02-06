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В одесских школах объявили двухдневные каникулы из-за ситуации с электричеством

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В Одессе проблемы с электричеством из-за аварий на объектах "Укрэнерго"
В Одессе проблемы с электричеством из-за аварий на объектах "Укрэнерго"
Фото: ДТЕК Одеські електромережі / Facebook

Из-за ситуации с электрообеспечением 6-го и 7 февраля в учебных заведениях Одессы объявлены каникулы. Об этом сообщила 5 февраля пресс-служба Одесского горсовета.

"В связи с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией объявлены каникулы в учебных заведениях в понедельник и вторник, 6-го и 7 февраля", – говорится в сообщении. 

В горсовете добавили, что во всех очных детских садах будут работать дежурные группы.

Ликвидация последствий аварии на объекте "Укрэнерго" продолжается, сообщил утром 6 февраля в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Контекст:

По сообщению Одесской ОВА, 3–4 февраля в области произошло две большие аварии на мощностях "Укрэнерго". Утром в субботу в результате такой аварии произошел пожар, Одесса и Одесский район были обесточены. Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и министр энергетики Украины Герман Галущенко срочно отправились в Одессу.

Кудрицкий в тот же день рассказал, что из строя вышло оборудование, которое несколько раз подвергалось российским ракетным ударам. Повреждения на объекте "комплексные и очень тяжелые", подчеркнул глава ОВА.

Днем 5 февраля без электричества оставались до 40% потребителей, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль. 

Теги: Одесса, энергетика, Укрэнерго, электричество, Одесская область, электроэнергия, каникулы, школы, детский сад, Сергей Братчук, школа
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