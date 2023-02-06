Ситуация с электричеством в Украине может ухудшиться из-за погоды – ДТЭК

В компании отмечают, что из-за ухудшения погоды нагрузка на энергосистему увеличится. В связи с этим украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию.
В целом в Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания и начала рабочей недели, отметили в ДТЭК. Пресс-служба напомнила, что в Киеве уже ввели аварийные отключения света после того, как некоторое время применялись только стабилизационные.
Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.