Ситуация с электричеством в Украине может ухудшиться из-за погоды – ДТЭК

В компании отмечают, что из-за ухудшения погоды нагрузка на энергосистему увеличится. В связи с этим украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию.

В целом в Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания и начала рабочей недели, отметили в ДТЭК. Пресс-служба напомнила, что в Киеве уже ввели аварийные отключения света после того, как некоторое время применялись только стабилизационные.