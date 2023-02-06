В Энергодаре критическая ситуация, в городе нет отопления, оккупанты участили похищения сотрудников АЭС – мэр

По его словам, температура в домах не превышает 10–15 °С.

"Ситуация в Энергодаре остается критической, потому что в городе фактически нет отопления, поскольку враг не дает запустить ни один из энергоблоков Запорожской АЭС. Другого источника для обеспечения централизованного отопления у нас нет. Горячей воды также нет", – сказал мэр.

По его информации, в городе остается около 15 тыс. жителей.

Кроме того, по словам Орлова, в последнее время россияне стали чаще похищать работников ЗАЭС.

"За последнюю неделю участились случаи похищений работников атомной станции, которые не соглашаются подписывать контракты с фейковой компанией от "Росатома". Последние два-три дня таких случаев стало больше", – сказал мэр.

ЗАЭС сейчас "превратилась из производителя электричества в потребителя", она получает нужное для функционирования электричество из энергосистемы Украины, но все шесть энергоблоков остановлены, сообщали 10 января в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.