В Энергодаре критическая ситуация, в городе нет отопления, оккупанты участили похищения сотрудников АЭС – мэр

По его словам, температура в домах не превышает 10–15 °С.
"Ситуация в Энергодаре остается критической, потому что в городе фактически нет отопления, поскольку враг не дает запустить ни один из энергоблоков Запорожской АЭС. Другого источника для обеспечения централизованного отопления у нас нет. Горячей воды также нет", – сказал мэр.
По его информации, в городе остается около 15 тыс. жителей.
Кроме того, по словам Орлова, в последнее время россияне стали чаще похищать работников ЗАЭС.
"За последнюю неделю участились случаи похищений работников атомной станции, которые не соглашаются подписывать контракты с фейковой компанией от "Росатома". Последние два-три дня таких случаев стало больше", – сказал мэр.
ЗАЭС сейчас "превратилась из производителя электричества в потребителя", она получает нужное для функционирования электричество из энергосистемы Украины, но все шесть энергоблоков остановлены, сообщали 10 января в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
Часть Запорожской области, в том числе Энергодар и крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС, – находится под оккупацией россиян с марта 2022 года.
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.
В январе 2023-го Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты, угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, вывели в городе из обращения украинскую гривну.