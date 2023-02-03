В оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль коллаборанта – мэр Мелитополя

"Около 7.00 во временно оккупированном Энергодаре... в воздух взлетело авто. По предварительным данным, оно принадлежало бывшему сотруднику правоохранительных органов, который с приходом "русского мира" пошел прислуживать оккупантам", – написал Федоров.

По его информации, сработало взрывное устройство.

"Уточняем информацию, у кого из коллаборантов больше не получится сотрудничать с рашистами", – добавил мэр.

Российские СМИ, в частности ТАСС, подтвердили факт взрыва и гибели, по предварительной информации, сотрудника оккупационного органа внутренних дел. По словам одного из коллаборантов, председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, взрывной волной в близлежащих домах выбило окна вплоть до девятого этажа.



