В оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль коллаборанта – мэр Мелитополя

"Около 7.00 во временно оккупированном Энергодаре... в воздух взлетело авто. По предварительным данным, оно принадлежало бывшему сотруднику правоохранительных органов, который с приходом "русского мира" пошел прислуживать оккупантам", – написал Федоров.
По его информации, сработало взрывное устройство.
"Уточняем информацию, у кого из коллаборантов больше не получится сотрудничать с рашистами", – добавил мэр.
Российские СМИ, в частности ТАСС, подтвердили факт взрыва и гибели, по предварительной информации, сотрудника оккупационного органа внутренних дел. По словам одного из коллаборантов, председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, взрывной волной в близлежащих домах выбило окна вплоть до девятого этажа.
Часть Запорожской области, в том числе Энергодар и крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС, – находится под оккупацией россиян с марта 2022 года.
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.
В январе 2023-го Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты, угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, вывели в городе из обращения украинскую гривну.