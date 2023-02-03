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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль коллаборанта – мэр Мелитополя

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По данным Федорова, около 7.00 сработало взрывное устройство
По данным Федорова, около 7.00 сработало взрывное устройство
Скриншот: ТАСС / Telegram

Утром 3 февраля в оккупированном Энергодаре Запорожской области взорвался автомобиль бывшего правоохранителя, который сотрудничал с россиянами. Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Около 7.00 во временно оккупированном Энергодаре... в воздух взлетело авто. По предварительным данным, оно принадлежало бывшему сотруднику правоохранительных органов, который с приходом "русского мира" пошел прислуживать оккупантам", – написал Федоров.

По его информации, сработало взрывное устройство.

"Уточняем информацию, у кого из коллаборантов больше не получится сотрудничать с рашистами", – добавил мэр. 

Российские СМИ, в частности ТАСС, подтвердили факт взрыва и гибели, по предварительной информации, сотрудника оккупационного органа внутренних дел. По словам одного из коллаборантов, председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, взрывной волной в близлежащих домах выбило окна вплоть до девятого этажа.


Контекст:

Часть Запорожской области, в том числе Энергодар и крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС, – находится под оккупацией россиян с марта 2022 года.

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. 

Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.

В январе 2023-го Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты, угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, вывели в городе из обращения украинскую гривну.

Теги: взрыв, Запорожская область, война России против Украины, Энергодар, автомобиль, Иван Федоров, коллаборационизм
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