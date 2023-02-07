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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю энергетики ДТЭК вернули свет для 36 тыс. семей

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Наиболее критической ситуация остается в Одесской области
Наиболее критической ситуация остается в Одесской области
Фото: grids.dtek.com

С 30 января по 5 февраля энергетики ДТЭК вернули свет для 36 тыс. семей в 41 населенном пункте, оставшемся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом говорится в сообщении компании.

В Донецкой области энергетики вернули свет для 30 тыс. семей, в Днепропетровской области – для 6 тыс. потребителей.

"Скоро год, как энергетики работают в условиях повышенной опасности, связанной с боевыми действиями. С 24 февраля прошлого года они возобновили электроснабжение уже для 6,8 млн домохозяйств. Из-за интенсивности обстрелов в Донецкой области и прифронтовой зоне Днепропетровской области свет приходится возвращать некоторым клиентам в одних и тех же населенных пунктах чуть ли не ежедневно", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Наиболее критической ситуация остается в Одесской области, так как ее энергосистема чрезвычайно ослаблена из-за обстрелов. 4 февраля вышла из строя одна из основных подстанций НЭК "Укрэнерго", из-за чего без света остались жители Одессы и Одесского района.

Энергетики ДТЭК помогают "Укрэнерго" и местным властям стабилизировать ситуацию, сообщили в компании. 5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. К ним будет подсоединен ряд социально важных объектов. Так энергетики разгрузят сеть, а высвободившуюся мощность направят на нужды бытовых потребителей. Это позволит снабжать электричеством жилые дома Одессы и Одесского района дважды в сутки по два часа.

Контекст:

Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага, отмечают в "Укрэнерго". Это самая большая в Украине и в Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветряных и солнечных электростанций. Кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности, напомнили в "Укрэнерго". Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, когда наблюдается наибольший дефицит.

Теги: Одесса, Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, ТЭС, электроснабжение, обстрелы, инфраструктура, электростанция, энергосистема, генератор
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