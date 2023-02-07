За неделю энергетики ДТЭК вернули свет для 36 тыс. семей

В Донецкой области энергетики вернули свет для 30 тыс. семей, в Днепропетровской области – для 6 тыс. потребителей.
"Скоро год, как энергетики работают в условиях повышенной опасности, связанной с боевыми действиями. С 24 февраля прошлого года они возобновили электроснабжение уже для 6,8 млн домохозяйств. Из-за интенсивности обстрелов в Донецкой области и прифронтовой зоне Днепропетровской области свет приходится возвращать некоторым клиентам в одних и тех же населенных пунктах чуть ли не ежедневно", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.
Наиболее критической ситуация остается в Одесской области, так как ее энергосистема чрезвычайно ослаблена из-за обстрелов. 4 февраля вышла из строя одна из основных подстанций НЭК "Укрэнерго", из-за чего без света остались жители Одессы и Одесского района.
Энергетики ДТЭК помогают "Укрэнерго" и местным властям стабилизировать ситуацию, сообщили в компании. 5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. К ним будет подсоединен ряд социально важных объектов. Так энергетики разгрузят сеть, а высвободившуюся мощность направят на нужды бытовых потребителей. Это позволит снабжать электричеством жилые дома Одессы и Одесского района дважды в сутки по два часа.
Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага, отмечают в "Укрэнерго". Это самая большая в Украине и в Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветряных и солнечных электростанций. Кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности, напомнили в "Укрэнерго". Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, когда наблюдается наибольший дефицит.