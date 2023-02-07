За неделю энергетики ДТЭК вернули свет для 36 тыс. семей

В Донецкой области энергетики вернули свет для 30 тыс. семей, в Днепропетровской области – для 6 тыс. потребителей.

"Скоро год, как энергетики работают в условиях повышенной опасности, связанной с боевыми действиями. С 24 февраля прошлого года они возобновили электроснабжение уже для 6,8 млн домохозяйств. Из-за интенсивности обстрелов в Донецкой области и прифронтовой зоне Днепропетровской области свет приходится возвращать некоторым клиентам в одних и тех же населенных пунктах чуть ли не ежедневно", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Наиболее критической ситуация остается в Одесской области, так как ее энергосистема чрезвычайно ослаблена из-за обстрелов. 4 февраля вышла из строя одна из основных подстанций НЭК "Укрэнерго", из-за чего без света остались жители Одессы и Одесского района.

Энергетики ДТЭК помогают "Укрэнерго" и местным властям стабилизировать ситуацию, сообщили в компании. 5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. К ним будет подсоединен ряд социально важных объектов. Так энергетики разгрузят сеть, а высвободившуюся мощность направят на нужды бытовых потребителей. Это позволит снабжать электричеством жилые дома Одессы и Одесского района дважды в сутки по два часа.