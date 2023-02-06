В "Полтаваоблэнерго" заявили, что часть жалоб на отключения электроэнергии могут быть фейковыми

"Часть этих жалоб сделана по шаблонам. Такие подстрекательства потребителей осуществляются ну никак не на территории Полтавской области. Потому что украинцы знают, как называется Национальная комиссия. Просьба к вам: когда анализируете эти жалобы, учитывайте те факты, что мы сейчас воюем не только военными методами. Но и информационными", – цитирует портал заявление представителей компании.
За два месяца "Полтаваоблэнерго" проверяли пять раз, но никакие ответы или возражения от компании не были учтены.
"Практически каждую неделю проходит проверка. Работники исключительно занимаются тем, что готовят ответы, возражения и так далее. Но было бы хорошо, чтобы эти ответы кто-то читал, кто-то разбирался, какие-то совещания проводились перед тем, как выносить решения на комиссии", – подчеркнули в "Полтаваоблэнерго".
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
НКРЭКУ оштрафовала уже 10 облэнерго страны за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии". Среди них: