В "Полтаваоблэнерго" заявили, что часть жалоб на отключения электроэнергии могут быть фейковыми

За два месяца "Полтаваоблэнерго" проверяли пять раз Фото: realnilubny.com.ua

"Часть этих жалоб сделана по шаблонам. Такие подстрекательства потребителей осуществляются ну никак не на территории Полтавской области. Потому что украинцы знают, как называется Национальная комиссия. Просьба к вам: когда анализируете эти жалобы, учитывайте те факты, что мы сейчас воюем не только военными методами. Но и информационными", – цитирует портал заявление представителей компании.

За два месяца "Полтаваоблэнерго" проверяли пять раз, но никакие ответы или возражения от компании не были учтены.

"Практически каждую неделю проходит проверка. Работники исключительно занимаются тем, что готовят ответы, возражения и так далее. Но было бы хорошо, чтобы эти ответы кто-то читал, кто-то разбирался, какие-то совещания проводились перед тем, как выносить решения на комиссии", – подчеркнули в "Полтаваоблэнерго".