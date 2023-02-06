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В "Полтаваоблэнерго" заявили, что часть жалоб на отключения электроэнергии могут быть фейковыми

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За два месяца "Полтаваоблэнерго" проверяли пять раз
За два месяца "Полтаваоблэнерго" проверяли пять раз
Фото: realnilubny.com.ua

На совещании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), представители "Полтаваоблэнерго" отметили, что рассмотренные регулятором жалобы на отключения электроэнергии были сделаны по одному шаблону и с ошибками в названии НКРЭКУ, а у части жалобщиков вообще не было договоров с энергокомпанией. Об этом 6 февраля написало издание "Обозреватель".

"Часть этих жалоб сделана по шаблонам. Такие подстрекательства потребителей осуществляются ну никак не на территории Полтавской области. Потому что украинцы знают, как называется Национальная комиссия. Просьба к вам: когда анализируете эти жалобы, учитывайте те факты, что мы сейчас воюем не только военными методами. Но и информационными", – цитирует портал заявление представителей компании.

За два месяца "Полтаваоблэнерго" проверяли пять раз, но никакие ответы или возражения от компании не были учтены.

"Практически каждую неделю проходит проверка. Работники исключительно занимаются тем, что готовят ответы, возражения и так далее. Но было бы хорошо, чтобы эти ответы кто-то читал, кто-то разбирался, какие-то совещания проводились перед тем, как выносить решения на комиссии", – подчеркнули в "Полтаваоблэнерго".

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

НКРЭКУ оштрафовала уже 10 облэнерго страны за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии". Среди них:

  1. "ДТЭК Киевские электросети";
  2. "Одесские электросети";
  3. "Тернопольоблэнерго";
  4. "Винницаоблэнерго";
  5. "Волыньоблэнерго";
  6. "Черновцыоблэнерго";
  7. "Львовоблэнерго";
  8. "Закарпатьеоблэнерго";
  9. "ДТЭК Киевские региональные электросети";
  10. "Полтаваоблэнерго".
Теги: энергетика, электроэнергия, НКРЭКУ, Полтаваоблэнерго, проверки, жалоба, энергосистема
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