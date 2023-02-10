Подоляк о ракетной атаке РФ: Только дальнобойные ракеты и штурмовая авиация для Украины. Иначе геноцид не остановить

"Всю ночь и утро РФ обстреливает украинские города. Намерение россиян неизменно: масштабные разрушения и убийства. Так что не нужно разговоров и политических колебаний. Только быстрые ключевые решения: дальнобойные ракеты, штурмовая авиация, оперативная логистика поставок для Украины. Иначе геноцид не остановить", – написал Подоляк.

Всю ніч та ранок Рф обстрілює * міста. Намір росіян незмінний: масштабні руйнування і вбивства. Тож не треба розмов та політичних коливань. Лише швидкі ключові рішення: далекобійні ракети, штурмова авіація, оперативна логістика постачань для * . Інакше геноцид не зупинити…

Контекст:

Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара. Согласно информации Воздушных сил ВСУ, ночью сбили пять крылатых ракет и пять дронов, запущенных оккупантами.

Около 8.30 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Известно о взрывах и работе ПВО в ряде регионов.

В Киеве силы ПВО сбили 10 российских ракет, обломками поврежден дом и электросети. В Хмельницкой области оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. В Одесской области силы ПВО сбили 13 ракет.

По данным Минэнерго, в результате атаки РФ есть попадания в энергообъекты, наиболее сложная ситуация в Харьковской, Запорожской и Хмельницкой областях.

Во время атаки две российские ракеты "Калибр" пролетели над территорией Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. В Румынии заявили, что российская ракета пролетела в 35 км от их границы.