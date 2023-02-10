В Румынии заявили, что российская ракета пролетела в 35 км от их границы

В Румынии заявили, что ракета, запущенная с корабля РФ в районе Крыма, не вошла в их пространство Фото: EPA

В ведомстве отметили, что система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила 10 февраля, вероятнее всего, крылатую ракету, запущенную из Черного моря с корабля Российской Федерации в районе Крымского полуострова.

Как уточнили в министерстве, ракета пролетела в воздушном пространстве Украины, Республики Молдовы и вновь вошла в воздушное пространство Украины, ни разу не пересекая воздушное пространство Румынии.

"Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 км к северо-востоку от границы", – говорится в сообщении.