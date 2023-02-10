В Румынии заявили, что российская ракета пролетела в 35 км от их границы

В ведомстве отметили, что система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила 10 февраля, вероятнее всего, крылатую ракету, запущенную из Черного моря с корабля Российской Федерации в районе Крымского полуострова.
Как уточнили в министерстве, ракета пролетела в воздушном пространстве Украины, Республики Молдовы и вновь вошла в воздушное пространство Украины, ни разу не пересекая воздушное пространство Румынии.
"Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 км к северо-востоку от границы", – говорится в сообщении.
Ночью и утром 10 февраля россияне атаковали территорию Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время утренней атаки две российские ракеты "Калибр" пролетели над территорией Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" сказал, что украинские военные имели возможность сбить эти ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому не сделали это сразу.
Министерство обороны Молдовы сообщило, что зафиксировало пролет ракеты над территорией страны. По данным ведомства, ракета сперва пролетела над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косавцы Сорокского района, а затем направилась в Украину.
Позже министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России Олега Васнецова из-за российской ракеты, которая пролетела над территорией страны.