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Российского посла вызвали в МИД Молдовы из-за пролета ракеты

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Пролет российской ракеты над территорией Молдовы в МИД страны назвали недопустимым нарушением
Пролет российской ракеты над территорией Молдовы в МИД страны назвали недопустимым нарушением
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России Олега Васнецова из-за российской ракеты, которая пролетела над территорией страны 10 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте молдовского ведомства.

"Глава дипломатии Республики Молдова Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в министерство иностранных дел для заявления российской стороне о недопустимом нарушении нашего воздушного пространства пролетом сегодня над суверенной территорией Республики Молдова российской ракеты", – подчеркнули в ведомстве.  

В министерстве также отметили, что Россия продолжает агрессивную войну против Украины, а ракетные удары по Украине прямо и негативно сказываются в том числе на гражданах Молдовы.

"Мы решительно отвергаем недавние недружественные действия и заявления в отношении Республики Молдова, что наш народ считает абсолютно неприемлемым. Призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против соседней страны, приводящую к многочисленным человеческим жертвам и материальному ущербу", – сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Молдовы Даниэль Водэ.

Контекст:

Ночью и утром 10 февраля россияне атаковали территорию Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время утренней атаки две российские ракеты "Калибр" пролетели над территорией Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" сказал, что украинские военные имели возможность сбить эти ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому не сделали это сразу. 

Министерство обороны Молдовы сообщило, что зафиксировало пролет ракеты над территорией страны. По данным ведомства, ракета сперва пролетела над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косавцы Сорокского района, а затем направилась в Украину.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, МИД, Румыния, война, Кишинев, МИД Молдовы, война России против Украины, ракеты, дипломаты, посол
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