Российского посла вызвали в МИД Молдовы из-за пролета ракеты

"Глава дипломатии Республики Молдова Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в министерство иностранных дел для заявления российской стороне о недопустимом нарушении нашего воздушного пространства пролетом сегодня над суверенной территорией Республики Молдова российской ракеты", – подчеркнули в ведомстве.
В министерстве также отметили, что Россия продолжает агрессивную войну против Украины, а ракетные удары по Украине прямо и негативно сказываются в том числе на гражданах Молдовы.
"Мы решительно отвергаем недавние недружественные действия и заявления в отношении Республики Молдова, что наш народ считает абсолютно неприемлемым. Призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против соседней страны, приводящую к многочисленным человеческим жертвам и материальному ущербу", – сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Молдовы Даниэль Водэ.
Ночью и утром 10 февраля россияне атаковали территорию Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время утренней атаки две российские ракеты "Калибр" пролетели над территорией Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" сказал, что украинские военные имели возможность сбить эти ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому не сделали это сразу.
Министерство обороны Молдовы сообщило, что зафиксировало пролет ракеты над территорией страны. По данным ведомства, ракета сперва пролетела над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косавцы Сорокского района, а затем направилась в Украину.