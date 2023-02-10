Российского посла вызвали в МИД Молдовы из-за пролета ракеты

"Глава дипломатии Республики Молдова Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в министерство иностранных дел для заявления российской стороне о недопустимом нарушении нашего воздушного пространства пролетом сегодня над суверенной территорией Республики Молдова российской ракеты", – подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также отметили, что Россия продолжает агрессивную войну против Украины, а ракетные удары по Украине прямо и негативно сказываются в том числе на гражданах Молдовы.

"Мы решительно отвергаем недавние недружественные действия и заявления в отношении Республики Молдова, что наш народ считает абсолютно неприемлемым. Призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против соседней страны, приводящую к многочисленным человеческим жертвам и материальному ущербу", – сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Молдовы Даниэль Водэ.