Зеленский: Враг запустил минимум 70 ракет в очередной массированной атаке. Все их мишени были гражданские, гражданская инфраструктура

Зеленский: Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить Фото: president.gov.ua

"Враг сегодня с утра запустил по меньшей мере 70 ракет в очередной массированной атаке. По меньшей мере 60 ракет сбиты. Все их мишени были гражданские, гражданская инфраструктура", – сказал Зеленский.

Он отметил, что были и попадания, в результате атаки есть жертвы.

"Несколько российских ракет прошли через воздушное пространство Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить", – подчеркнул президент.

Он поблагодарил всех, кто понимает это и помогает Украине, а также украинские Воздушные силы и других защитников страны.

"Сейчас еще одна воздушная тревога продолжается, пожалуйста, учитывайте это. Обращайте внимание на тревоги, следите за официальной информацией, берегите себя", – добавил Зеленский.