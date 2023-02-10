Зеленский: Враг запустил минимум 70 ракет в очередной массированной атаке. Все их мишени были гражданские, гражданская инфраструктура

"Враг сегодня с утра запустил по меньшей мере 70 ракет в очередной массированной атаке. По меньшей мере 60 ракет сбиты. Все их мишени были гражданские, гражданская инфраструктура", – сказал Зеленский.
Он отметил, что были и попадания, в результате атаки есть жертвы.
"Несколько российских ракет прошли через воздушное пространство Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить", – подчеркнул президент.
Он поблагодарил всех, кто понимает это и помогает Украине, а также украинские Воздушные силы и других защитников страны.
"Сейчас еще одна воздушная тревога продолжается, пожалуйста, учитывайте это. Обращайте внимание на тревоги, следите за официальной информацией, берегите себя", – добавил Зеленский.
Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и поврежден объект энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара.
Около 8.30 10 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Во время массированной атаки 10 февраля российские оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ. По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ также атаковала Украину семью дронами Shahed (пять из них сбили), а также использовала до 35 зенитных ракет из систем С-300.
Согласно данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, есть попадания в энергообъекты в шести областях Украины, во многих регионах введены аварийные отключения света. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.