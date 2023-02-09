Количество атак оккупантов и обстрелов под Кременной значительно выросло – Гайдай

"Именно на кременском направлении они [оккупанты] пытаются развивать успех, "продавливать" оборону наших защитников, но на сегодняшний день существенного успеха не имеют. Там стойко держат силы обороны Украины свои позиции", – заверил Гайдай.

Глава ОВА также отметил, что наши защитники не обстреливают временно оккупированные пункты таким "ковровым методом" как россияне, которые уничтожают село за селом.

По словам Гайдая, по захваченным российскими войсками населенным пунктам точечно наносятся удары, но даже сами местные жители говорят, что если не находиться возле казарм или складов с боекомплектами, то гражданским ничего не угрожает. У российских военных совсем другая тактика, подчеркнул он.

"Наши деоккупированные пункты, такие как Невское, Макеевка и Новоселовское, уничтожаются до фундаментов. Там ежедневно продолжаются обстрелы со стороны оккупационных войск", – указал глава ОВА.

Кроме того, Гайдай отреагировал на вопрос ведущего относительно села Диброва, которое, по данным ряда аналитиков, якобы находится в так называемой "красной зоне" – под контролем россиян.

Он отметил, что делать окончательные выводы преждевременно, поскольку ситуация меняется в течение нескольких часов или суток – украинские военные то отходят в тактических целях, заманивая врага, то освобождают территории.

Только когда окончательно становится ясно, что та или иная сторона получила контроль над населенным пунктом, об этом можно говорить как о свершившемся факте, подытожил Гайдай.