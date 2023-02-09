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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество атак оккупантов и обстрелов под Кременной значительно выросло – Гайдай

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Гайдай подтверждает активизацию оккупантов под Кременной
Гайдай подтверждает активизацию оккупантов под Кременной
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

Российские оккупанты усилили обстрелы и пытаются продавить оборону ВСУ в районе Кременной Луганской области. Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал утром 9 февраля в эфире национального телемарафона, обнародовав соответствующий фрагмент видео в Telegram.

"Именно на кременском направлении они [оккупанты] пытаются развивать успех, "продавливать" оборону наших защитников, но на сегодняшний день существенного успеха не имеют. Там стойко держат силы обороны Украины свои позиции", – заверил Гайдай.

Глава ОВА также отметил, что наши защитники не обстреливают временно оккупированные пункты таким "ковровым методом" как россияне, которые уничтожают село за селом.

По словам Гайдая, по захваченным российскими войсками населенным пунктам точечно наносятся удары, но даже сами местные жители говорят, что если не находиться возле казарм или складов с боекомплектами, то гражданским ничего не угрожает. У российских военных совсем другая тактика, подчеркнул он.

"Наши деоккупированные пункты, такие как Невское, Макеевка и Новоселовское, уничтожаются до фундаментов. Там ежедневно продолжаются обстрелы со стороны оккупационных войск", – указал глава ОВА.

Кроме того, Гайдай отреагировал на вопрос ведущего относительно села Диброва, которое, по данным ряда аналитиков, якобы находится в так называемой "красной зоне" – под контролем россиян.

Он отметил, что делать окончательные выводы преждевременно, поскольку ситуация меняется в течение нескольких часов или суток – украинские военные то отходят в тактических целях, заманивая врага, то освобождают территории.

Только когда окончательно становится ясно, что та или иная сторона получила контроль над населенным пунктом, об этом можно говорить как о свершившемся факте, подытожил Гайдай.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.

Financial Times 5 февраля сообщило со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку. Наступление может произойти в течение 10 дней.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, оккупация, Вооруженные силы Украины, оборона, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Кременная, население, российские оккупанты, деоккупация, россияне
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