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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины отбили атаки РФ в районе 11 населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – Генштаб

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Оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины
Оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины
Фото: ЕРА (архив)

Российские оккупационные войска сосредоточились на наступлении на пяти направлениях на востоке Украины – купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 10 февраля.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опросного, Марьинки и Угледара. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск", – говорится в сводке. 

В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Гряниковки и Масютовки Харьковской области, Стельмаховки и Дибровы Луганской области, Федоровки, Красной Горы, Бахмута, Ивановского, Авдеевки, Красногоровки, Прасковьевки и Пречистовки Донецкой области, сказано в сообщении. 

По информации Генштаба, обстановка на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях не изменилась, признаки формирования наступательных группировок РФ не обнаружены. 

"За прошедшие сутки противник нанес 52 авиационных и шесть ракетных ударов, два из которых – по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области. Также оккупанты произвели 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – добавили в Генштабе.  

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0zvjFQiQehafg6tjC9Wd1mYDS2FZcBunPHu1Ns3ogLLAegUURyYmkkLyvDh8Rua1il

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: авиация, Краматорск, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Купянск, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, Угледар, Стельмаховка
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