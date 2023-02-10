Силы обороны Украины отбили атаки РФ в районе 11 населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – Генштаб

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опросного, Марьинки и Угледара. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск", – говорится в сводке.

В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Гряниковки и Масютовки Харьковской области, Стельмаховки и Дибровы Луганской области, Федоровки, Красной Горы, Бахмута, Ивановского, Авдеевки, Красногоровки, Прасковьевки и Пречистовки Донецкой области, сказано в сообщении.

По информации Генштаба, обстановка на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях не изменилась, признаки формирования наступательных группировок РФ не обнаружены.

"За прошедшие сутки противник нанес 52 авиационных и шесть ракетных ударов, два из которых – по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области. Также оккупанты произвели 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – добавили в Генштабе.