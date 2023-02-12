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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У россиян нет сил для расширения военного наступления – ISW

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Российские войска не в состоянии обеспечить быстрое продвижение, говорят эксперты
Российские войска не в состоянии обеспечить быстрое продвижение, говорят эксперты
Фото: EPA

Российские военные не смогли в короткие сроки подготовить мобилизованных для эффективных наступательных операций. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в оперативном анализе за 11 февраля.

Украинские военные чиновники и российские провоенные блогеры негативно отзываются о способности России начать широкомасштабное наступление в Донецкой области при нынешних обстоятельствах.

Так, представитель Главного управления военной разведки Украины Андрей Черняк заявил, что у России нет ресурсов, необходимых для начала широкомасштабной наступательной операции 24 февраля, приуроченной к годовщине российского вторжения. Черняк отметил, что россияне готовятся усилить свои атаки на востоке Украины в ближайшие несколько недель и в настоящее время ищут слабые места в украинской обороне. На линии Святово-Кременная действия россиян активизировались, но наступление еще не достигло своего полного темпа, сообщил официальный представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый.

Тактические неудачи российских войск под Угледаром в Донецкой области, вероятно, еще больше ослабили веру российского ультранационалистического сообщества в то, что российские войска способны начать решающую наступательную операцию, говорится в анализе.

Несоответствие между ограниченным, но значительным продвижением российских войск в районе Бахмута и отсутствием значительных продвижений в других частях Украины может подтвердить наблюдения военных блогеров и украинцев о том, что российские войска не в состоянии обеспечить быстрое продвижение с помощью традиционной механизированной маневренной войны, отмечают аналитики ISW.

В анализе говорится, что российское военное командование развертывает свои наиболее элитные подразделения в районе Бахмута небольшими группами, используя тактику проникновения в город. Эта тактика, похоже, приводит к тактическому продвижению российских войск в районе Бахмута, что может привести к оперативным преимуществам, если украинские войска решат отступить из Бахмута, говорят эксперты.

Российские наступательные операции в других районах Донецкой области и вдоль линии Сватово-Кременная пока привели к незначительному продвижению, которое не имеет оперативного значения. Все российские формирования, которые наблюдались на данный момент, стали небоеспособными на предыдущих этапах войны и, скорее всего, были восстановлены за счет мобилизованного личного состава, говорится в анализе.

Эксперты предполагают, что российские военные не смогли подготовить мобилизованный личный состав к проведению эффективных механизированных наступательных операций за короткий промежуток времени с момента их призыва. Недостаток соответствующих транспортных средств, боеприпасов и других материальных средств, вероятно, является причиной неэффективности российской тактики механизированных маневров на сегодняшний день.

По мнению аналитиков, российские военные вряд ли смогут расширить свое наступление из района Бахмута на более широкую территорию военных действий, поскольку тактика, которую они применяют в Бахмуте, больше подходит для плотной городской среды, а также потому, что российским войскам не хватает элитных формирований, необходимых для проведения более масштабного наступления на востоке Украины таким же образом.

Контекст:Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил 27 января 2023 года, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу.

1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. У российских оккупантов нет достаточных ресурсов, чтобы развернуть широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, добавил он 10 февраля.

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля в эфире национального телемарафона заявил, что новая волна наступления России уже началась.

Теги: Россия, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Бахмут, Угледар, российские оккупанты
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