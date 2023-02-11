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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия не имеет ресурсов для широкомасштабного "юбилейного" наступления – ГУР Минобороны Украины

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Украина держит оборону и у российских оккупантов нет ресурсов, чтобы ее прорвать, убеждены в ГУР МО
Украина держит оборону и у российских оккупантов нет ресурсов, чтобы ее прорвать, убеждены в ГУР МО
Фото: EPA

У российских оккупантов нет достаточных ресурсов, чтобы развернуть широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Об этом в комментарии изданию Kyiv Post, опубликованном 10 февраля, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Черняк.

"В то время, как распространяется информация о запланированном на 24 февраля [2023 года] широкомасштабном наступлении России, украинская военная разведка сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня", – заметил представитель ГУР МО.

Он добавил, что Россия планирует в ближайшие недели активизировать свои усилия на востоке Украины, отметив, что сейчас они "пытаются найти слабые места в нашей обороне".

"Однако, по нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-нибудь тактического успеха на востоке Украины", – указал Черняк.

Представитель ГУР МО также подчеркнул, что у России не хватает высокоточного оружия.

"Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, и, несмотря на это, она продолжит использовать ракетный террор против мирного населения в Украине. россияне уже использовали более 80% высокоточных ракет. Они пытаются возобновить [их] производство, но пока это им не удается", – подытожил Черняк.

Контекст:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил 27 февраля, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу.

1 февраля 2023 года Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля в эфире национального телемарафона заявил, что новая волна наступления России уже началась.

Согласно данным Генштаба ВСУ за последние сутки, РФ сосредоточила основные усилия на наступлении на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опросного, Марьинки и Угледара.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, захват, оккупация, разведка, вторжение, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, ракеты, ракета, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, деоккупация, военная разведка
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