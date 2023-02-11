Россия не имеет ресурсов для широкомасштабного "юбилейного" наступления – ГУР Минобороны Украины

Украина держит оборону и у российских оккупантов нет ресурсов, чтобы ее прорвать, убеждены в ГУР МО Фото: EPA

"В то время, как распространяется информация о запланированном на 24 февраля [2023 года] широкомасштабном наступлении России, украинская военная разведка сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня", – заметил представитель ГУР МО.

Он добавил, что Россия планирует в ближайшие недели активизировать свои усилия на востоке Украины, отметив, что сейчас они "пытаются найти слабые места в нашей обороне".

"Однако, по нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-нибудь тактического успеха на востоке Украины", – указал Черняк.

Представитель ГУР МО также подчеркнул, что у России не хватает высокоточного оружия.

"Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, и, несмотря на это, она продолжит использовать ракетный террор против мирного населения в Украине. россияне уже использовали более 80% высокоточных ракет. Они пытаются возобновить [их] производство, но пока это им не удается", – подытожил Черняк.