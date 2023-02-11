Оккупанты продолжают атаковать на Донбассе, активно применяют авиацию – Генштаб ВСУ

"Противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. Усиливает свою группировку войск на лиманском и бахмутском направлениях. Активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших подразделений", – говорится в сообщении.

Российская армия, по данным Генштаба ВСУ, продолжает обстрелы вдоль линии соприкосновения. В частности, за последние сутки на купянском и лиманском направлениях противник наносил удары в районе более 15 населенных пунктов, на бахмутском и херсонском – более чем по 20, на авдеевском и новопавловском – 20, на запорожском – 11.

Отдельно Генштаб рассказал о ситуации на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях.

"Без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных с Украиной районах, продолжаются мероприятия боевой подготовки. Противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения", – объяснили в ВСУ.

По данным украинских военных, враг на этих направлениях обстрелял районы более чем 20 населенных пунктов, а авиационный удар нанес недалеко от Волчанска Харьковской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

11 февраля Госпогранслужба Украины сообщила, что ее подразделения сбили в районе Бахмута российский самолет Су-25.