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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают атаковать на Донбассе, активно применяют авиацию – Генштаб ВСУ

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ГПСУ сообщили о сбитом в районе Бахмута Су-25
ГПСУ сообщили о сбитом в районе Бахмута Су-25
Фото: wikipedia.org (архив)

Российские оккупанты проводят наступательные действия на пяти направлениях на востоке Украины. Об этом проинформировал 11 февраля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. Усиливает свою группировку войск на лиманском и бахмутском направлениях. Активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших подразделений", – говорится в сообщении.

Российская армия, по данным Генштаба ВСУ, продолжает обстрелы вдоль линии соприкосновения. В частности, за последние сутки на купянском и лиманском направлениях противник наносил удары в районе более 15 населенных пунктов, на бахмутском и херсонском – более чем по 20, на авдеевском и новопавловском – 20, на запорожском – 11.

Отдельно Генштаб рассказал о ситуации на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях.

"Без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных с Украиной районах, продолжаются мероприятия боевой подготовки. Противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения", – объяснили в ВСУ.

По данным украинских военных, враг на этих направлениях обстрелял районы более чем 20 населенных пунктов, а авиационный удар нанес недалеко от Волчанска Харьковской области.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid034D5j3DHs6Xx5JfXutmoEXFD8KGqaaFs1tEPyACXLMRKP1MPNyMMkTJXjNRUrzFq3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

11 февраля Госпогранслужба Украины сообщила, что ее подразделения сбили в районе Бахмута российский самолет Су-25.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, Лиман, оборона, Авдеевка, артиллерия, Купянск, ВСУ, обстрелы, Волчанск, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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