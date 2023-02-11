Украинская авиация и ракетчики за сутки 16 раз атаковали позиции армии РФ и военные объекты в оккупированных областях страны – Генштаб

Кроме того, украинские летчики 4 раза успешно атаковали позиции зенитно-ракетных комплексов РФ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 района сосредоточения живой силы оккупнтов, склад боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также три других важных объекта противника.

По данным Генштаба, в отдельных населенных пунктах оккупированной части Запорожской области россияне продолжают оказывать давление на местных жителей, вводят комендантские часы, проводят проверки помещений.

"В Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы обустроено под военный госпиталь в связи с большим количеством раненых оккупантов. Несколько ранее в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечалась работа мобильных крематориев противника", – говорится в сообщении ВСУ.





Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания".