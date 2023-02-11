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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация и ракетчики за сутки 16 раз атаковали позиции армии РФ и военные объекты в оккупированных областях страны – Генштаб

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Украинские ракетчики и артиллерия поразили 2 района сосредоточения живой силы армии РФ
Украинские ракетчики и артиллерия поразили 2 района сосредоточения живой силы армии РФ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил 11 февраля в Facebook.

Кроме того, украинские летчики 4 раза успешно атаковали позиции зенитно-ракетных комплексов РФ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 района сосредоточения живой силы оккупнтов, склад боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также три других важных объекта противника.

По данным Генштаба, в отдельных населенных пунктах оккупированной части Запорожской области россияне продолжают оказывать давление на местных жителей, вводят комендантские часы, проводят проверки помещений.

"В Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы обустроено под военный госпиталь в связи с большим количеством раненых оккупантов. Несколько ранее в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечалась работа мобильных крематориев противника", – говорится в сообщении ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02H2oZyNJ8tQ3mLEksv9xq4So3F669yhM6LvstVvBECMksa2uPNxUY8U5CmVyks4R9l

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания".

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Теги: Луганская область, авиация, Запорожская область, Старобельск, армия РФ, госпиталь, ПЗРК, война России против Украины, крематорий, потери армии России, российские оккупанты
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