За сутки Россия выпустила по украинским территориям больше ста ракет. Несмотря на большие потери, враг пытается наступать в Донецкой и Харьковской областях – Генштаб

Оккупанты использовали 32 зенитных управляемых ракеты С-300 и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожены Силами обороны. Кроме того, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением беспилотников типа Shahed-136, 22 дрона были сбиты.

Также РФ совершила более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. По данным Генштаба, в эти сутки под огнем были Сумская, Черниговская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Херсонская, Николаевская и Запорожская области.

Несмотря на большие потери, враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки армии РФ в Донецкой и Луганской областях.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вместе с тем враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах с Украиной, не прекращает осуществлять артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения", – говорится в сообщении.