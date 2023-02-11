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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки Россия выпустила по украинским территориям больше ста ракет. Несмотря на большие потери, враг пытается наступать в Донецкой и Харьковской областях – Генштаб

РФ провела массированную ракетную атаку
РФ провела массированную ракетную атаку
Фото: ЕРА

В последние сутки российская армия провела массированную ракетную атаку по территории Украины, осуществив пуски 106 ракет по позициям Вооруженных сил Украины и гражданской инфраструктуре страны. Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил 11 февраля в Facebook.

Оккупанты использовали 32 зенитных управляемых ракеты С-300 и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожены Силами обороны. Кроме того, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением беспилотников типа Shahed-136, 22 дрона были сбиты. 

Также РФ совершила более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. По данным Генштаба, в эти сутки под огнем были Сумская, Черниговская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Херсонская, Николаевская и Запорожская области.

Несмотря на большие потери, враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки армии РФ в Донецкой и Луганской областях.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вместе с тем враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах с Украиной, не прекращает осуществлять артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02H2oZyNJ8tQ3mLEksv9xq4So3F669yhM6LvstVvBECMksa2uPNxUY8U5CmVyks4R9l

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года.  В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 10 февраля 2023 года, составили около 135 740 военных3258 танков, 295 самолетов, 286 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты
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