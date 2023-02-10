Украинская авиация нанесла 14 ударов по позициям оккупантов 10 февраля – Генштаб ВСУ

12 ударов украинская артиллерия нанесла по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, еще два – по позициям ЗРК Фото: EPA

12 ударов были нанесены по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, еще два – по позициям зенитных ракетных комплексов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, позицию зенитного ракетного комплекса и еще два важных объекта противника", – говорится в сообщении.