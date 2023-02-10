Украинская авиация нанесла 14 ударов по позициям оккупантов 10 февраля – Генштаб ВСУ

12 ударов были нанесены по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, еще два – по позициям зенитных ракетных комплексов.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, позицию зенитного ракетного комплекса и еще два важных объекта противника", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 10 февраля 2023 года, составили около 135 740 военных, 3258 танков, 295 самолетов, 286 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".