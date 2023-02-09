ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске, уничтожено более 100 оккупантов – ГВА

Украинские военные попали по аэродрому в оккупированном Бердянске, отметили в ГВА Фото: wikimapia.org

Уточненную информацию предоставили в городской военной администрации (ГВА) в Telegram.

В ГВА 8 февраля сообщали в Telegram о четырех мощных взрывах в Бердянске и пожаре в центре города. При этом, по данным военной администрации, "ПВО оккупантов не сработала".

"Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: есть попадание в аэродром. Этим прилетом наши воины уничтожили более 100 оккупантов. Также пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция", – говорится в сообщении ГВА вечером 9 февраля.

СМИ писали в конце января, что россияне выстроили 15 км укреплений вокруг аэропорта оккупированного Бердянска.