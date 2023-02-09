ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске, уничтожено более 100 оккупантов – ГВА

Уточненную информацию предоставили в городской военной администрации (ГВА) в Telegram.
В ГВА 8 февраля сообщали в Telegram о четырех мощных взрывах в Бердянске и пожаре в центре города. При этом, по данным военной администрации, "ПВО оккупантов не сработала".
"Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: есть попадание в аэродром. Этим прилетом наши воины уничтожили более 100 оккупантов. Также пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция", – говорится в сообщении ГВА вечером 9 февраля.
СМИ писали в конце января, что россияне выстроили 15 км укреплений вокруг аэропорта оккупированного Бердянска.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.