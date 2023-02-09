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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске, уничтожено более 100 оккупантов – ГВА

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Украинские военные попали по аэродрому в оккупированном Бердянске, отметили в ГВА
Украинские военные попали по аэродрому в оккупированном Бердянске, отметили в ГВА
Фото: wikimapia.org

Украинские военные 8 февраля нанесли удар по аэродрому во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

Уточненную информацию предоставили в городской военной администрации (ГВА) в Telegram.

В ГВА 8 февраля сообщали в Telegram о четырех мощных взрывах в Бердянске и пожаре в центре города. При этом, по данным военной администрации, "ПВО оккупантов не сработала".

"Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: есть попадание в аэродром. Этим прилетом наши воины уничтожили более 100 оккупантов. Также пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция", – говорится в сообщении ГВА вечером 9 февраля.

СМИ писали в конце января, что россияне выстроили 15 км укреплений вокруг аэропорта оккупированного Бердянска.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Россия, Украина, пожар, захват, аэропорт, оккупация, аэродром, ПВО, Запорожская область, Бердянск, боеприпасы, ВСУ, война России против Украины, взрывы, потери армии России, российские оккупанты
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