Россияне выстроили 15 км укреплений вокруг аэропорта оккупированного Бердянска. Спутниковые снимки

На снимках заброшенного аэродрома, который россияне продолжают использовать как свою базу, замечено девять летательных аппаратов, из которых восемь можно идентифицировать как вертолеты, а один похож на БПЛА типа "Форпост" (на снимке выделен зеленым), отмечает портал. Также на аэродроме замечена активность наземного персонала и техники.

Фото: defence-ua.com

При анализе снимков выяснилось, что россияне пытаются превратить аэродром в узел обороны с созданием полноценного периметра укреплений. По всему периметру длиной 15 км оккупанты вырыли окопы, траншеи и отдельные позиции, в том числе укрытия для техники.

Фото: defence-ua.com

Перед ними устанавливаются бетонные пирамиды, предназначенные для сдерживания танков. Пирамиды устанавливаются в три ряда, на момент съемки ими было окружено около 30% аэродрома, пишет портал.

Фото: defence-ua.com

Эксперты считают, что работы проводились после 10 января. Сами окопы, судя по снимкам, вырыты тяжелой техникой, в частности экскаваторами, рядом с некоторыми укреплениями замечено проведение работ по обустройству вырытых траншей. Эксперты портала пришли к выводу, что судя по темпам проведения работ и выбору места для создания укрепительного района, у оккупантов более серьезные планы на аэродром, чем использование его в качестве вертолетной базы.

Фото: defence-ua.com