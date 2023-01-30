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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне выстроили 15 км укреплений вокруг аэропорта оккупированного Бердянска. Спутниковые снимки

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Оккупанты стоят укрепления вокруг заброшенного аэропорта
Оккупанты стоят укрепления вокруг заброшенного аэропорта
Фото: brd24.com

Российские оккупанты активно готовятся к обороне в аэропорту захваченного Бердянска в Запорожской области, который сейчас находится практически в 100 км от текущей линии фронта. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs от 27 января, которые проанализировал военный портал Defense Express.

На снимках заброшенного аэродрома, который россияне продолжают использовать как свою базу, замечено девять летательных аппаратов, из которых восемь можно идентифицировать как вертолеты, а один похож на БПЛА типа "Форпост" (на снимке выделен зеленым), отмечает портал. Также на аэродроме замечена активность наземного персонала и техники.

Фото: defence-ua.com
Фото: defence-ua.com

При анализе снимков выяснилось, что россияне пытаются превратить аэродром в узел обороны с созданием полноценного периметра укреплений. По всему периметру длиной 15 км оккупанты вырыли окопы, траншеи и отдельные позиции, в том числе укрытия для техники.

Фото: defence-ua.com
Фото: defence-ua.com

Перед ними устанавливаются бетонные пирамиды, предназначенные для сдерживания танков. Пирамиды устанавливаются в три ряда, на момент съемки ими было окружено около 30% аэродрома, пишет портал.

Фото: defence-ua.com
Фото: defence-ua.com

Эксперты считают, что работы проводились после 10 января. Сами окопы, судя по снимкам, вырыты тяжелой техникой, в частности экскаваторами, рядом с некоторыми укреплениями замечено проведение работ по обустройству вырытых траншей. Эксперты портала пришли к выводу, что судя по темпам проведения работ и выбору места для создания укрепительного района, у оккупантов более серьезные планы на аэродром, чем использование его в качестве вертолетной базы.

Фото: defence-ua.com
Фото: defence-ua.com

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Запорожская область, оборона, Бердянск, спутник, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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