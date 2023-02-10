Оккупанты привезли в Запорожскую область вагнеровцев – бывших заключенных, в Херсонской – проводят "фильтрацию" – Генштаб ВСУ

"Российские захватчики продолжают проводить фильтрационные мероприятия на временно занятой территории Херсонской области. Так, в городе Голая Пристань сотрудники ФСБ Российской Федерации проводят проверки документов и личных вещей местных жителей, особое внимание уделяют телефонам", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Запорожской области, в поселок Мирное Мелитопольского района, оккупанты с целью восполнения потерь привезли наемников частной военной компании "Вагнер", завербованных из числа заключенных.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.