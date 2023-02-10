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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты привезли в Запорожскую область вагнеровцев – бывших заключенных, в Херсонской – проводят "фильтрацию" – Генштаб ВСУ

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Оккупанты завезли вагнеровцев в Запорожскую область, чтобы восполнить потери, говорится в сводке Генштаба ВСУ
Оккупанты завезли вагнеровцев в Запорожскую область, чтобы восполнить потери, говорится в сводке Генштаба ВСУ
Фото: ЕРА (иллюстративное)

Российские оккупанты продолжают проводить "фильтрацию" населения на временно оккупированной территории Херсонской области. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в Facebook 10 февраля.

"Российские захватчики продолжают проводить фильтрационные мероприятия на временно занятой территории Херсонской области. Так, в городе Голая Пристань сотрудники ФСБ Российской Федерации проводят проверки документов и личных вещей местных жителей, особое внимание уделяют телефонам", – говорится в сообщении. 

Кроме того, в Запорожской области, в поселок Мирное Мелитопольского района, оккупанты с целью восполнения потерь привезли наемников частной военной компании "Вагнер", завербованных из числа заключенных. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0zvjFQiQehafg6tjC9Wd1mYDS2FZcBunPHu1Ns3ogLLAegUURyYmkkLyvDh8Rua1il

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, ФСБ, Мелитополь, заключенные, война России против Украины, ЧВК Вагнер, потери армии России, Голая Пристань
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