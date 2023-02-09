Российские оккупанты за сутки нанесли три ракетных и 41 авиаудар по территории Украины – Генштаб ВСУ

Оккупанты за сутки нанесли 41 авиационный и три ракетных удара, а также совершили 32 обстрела из РСЗО по территории Украины, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Павло Кириленко / Facebook (иллюстративное)

Об этом 9 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В течение суток противник нанес 41 авиационный и три ракетных удара, два из которых – по гражданской инфраструктуре города Краматорска Донецкой области", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе – по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

"Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – предупредили в Генштабе ВСУ.