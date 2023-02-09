Российские оккупанты за сутки нанесли три ракетных и 41 авиаудар по территории Украины – Генштаб ВСУ

Об этом 9 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"В течение суток противник нанес 41 авиационный и три ракетных удара, два из которых – по гражданской инфраструктуре города Краматорска Донецкой области", – говорится в сообщении.
Кроме того, российские оккупанты совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе – по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.
"Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – предупредили в Генштабе ВСУ.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью – деоккупировали часть Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.
В январе – феврале 2023 года самые интенсивные бои идут на Донбассе.
Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.