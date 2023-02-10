Войска РФ сосредотачивают усилия на наступлении на пяти направлениях на востоке Украины – Генштаб ВСУ

"Противник, несмотря на большие потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях, активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск", – говорится в сообщении.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений.

"Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено", – добавили в Генштабе.