В Донецке расклеили проукраинские листовки. Фото

"Люди в Донецке не сломались и не подчинились", – подчеркнули в движении сопротивления Фото: Жовта Стрічка / Telegram

"Каждый день в социальных сетях появляются сообщения о том, что на оккупированных территориях Украины на заборах и зданиях появляются украинские флаги, желтые ленты и агитационные листовки. Оккупанты свирепствуют от этого и спешат уничтожить украинскую символику, но ее становится все больше", – говорится в сообщении.

Активисты считают, что появление этой символики – яркое доказательство того, что Украина оказывает ожесточенное сопротивление агрессору.

"Люди в Донецке не сломались и не подчинились, они оказывают сопротивление и ждут ВСУ", – подчеркнули в движении.

Активисты движения распространяют проукраинские листовки и граффити в Крыму и на других оккупированных территориях Украины. Они действовали и в Херсоне до его освобождения.