В Донецке расклеили проукраинские листовки. Фото

"Каждый день в социальных сетях появляются сообщения о том, что на оккупированных территориях Украины на заборах и зданиях появляются украинские флаги, желтые ленты и агитационные листовки. Оккупанты свирепствуют от этого и спешат уничтожить украинскую символику, но ее становится все больше", – говорится в сообщении.
Активисты считают, что появление этой символики – яркое доказательство того, что Украина оказывает ожесточенное сопротивление агрессору.
"Люди в Донецке не сломались и не подчинились, они оказывают сопротивление и ждут ВСУ", – подчеркнули в движении.
Активисты движения распространяют проукраинские листовки и граффити в Крыму и на других оккупированных территориях Украины. Они действовали и в Херсоне до его освобождения.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.