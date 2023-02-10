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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецке расклеили проукраинские листовки. Фото

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"Люди в Донецке не сломались и не подчинились", подчеркнули в движении сопротивления
"Люди в Донецке не сломались и не подчинились", – подчеркнули в движении сопротивления
Фото: Жовта Стрічка / Telegram

Активисты движения "Жовта стрічка" расклеили проукраинские листовки в оккупированном Донецке. Фото опубликованы в Telegram-канале движения.

"Каждый день в социальных сетях появляются сообщения о том, что на оккупированных территориях Украины на заборах и зданиях появляются украинские флаги, желтые ленты и агитационные листовки. Оккупанты свирепствуют от этого и спешат уничтожить украинскую символику, но ее становится все больше", – говорится в сообщении. 

Активисты считают, что появление этой символики – яркое доказательство того, что Украина оказывает ожесточенное сопротивление агрессору. 

"Люди в Донецке не сломались и не подчинились, они оказывают сопротивление и ждут ВСУ", – подчеркнули в движении. 

Активисты движения распространяют проукраинские листовки и граффити в Крыму и на других оккупированных территориях Украины. Они действовали и в Херсоне до его освобождения. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Теги: Донецк, оккупация, партизаны, активист, война России против Украины
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