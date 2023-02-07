В Луганской области партизаны уничтожили оборудование для управления железной дорогой – Гайдай

"Луганские партизаны держат в напряжении рашистов. На этот раз наши патриоты подожгли шкаф управления железной дорогой", – написал он.

По словам главы обладминистрации, было уничтожено оборудование автоматизированного управления железной дорогой в районе поселка Ясеновский на участке железнодорожного сообщения Ровеньки - Антрацит.

"И БК (боекомплект. – "ГОРДОН") [врага] не поедет, и мобики тоже. Хорошо горело. Слава партизанам", – прокомментировал Гайдай.

Он также опубликовал видео с горящим шкафом, отметив, что "поезд никуда не идет".

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