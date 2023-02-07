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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области партизаны уничтожили оборудование для управления железной дорогой – Гайдай

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Хорошо горело, отметил Гайдай
Хорошо горело, отметил Гайдай
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

На оккупированной Россией территории Луганской области украинские партизаны вывели из строя часть автоматизированной системы управления железнодорожным движением. Об этом 7 февраля сообщил в Telegram глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Луганские партизаны держат в напряжении рашистов. На этот раз наши патриоты подожгли шкаф управления железной дорогой", – написал он.

По словам главы обладминистрации, было уничтожено оборудование автоматизированного управления железной дорогой в районе поселка Ясеновский на участке железнодорожного сообщения Ровеньки - Антрацит.

"И БК (боекомплект. – "ГОРДОН") [врага] не поедет, и мобики тоже. Хорошо горело. Слава партизанам", – прокомментировал Гайдай.

Он также опубликовал видео с горящим шкафом, отметив, что "поезд никуда не идет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск Вооруженные силы Украины покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал он.

14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 17 января Гайдай отметил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, война, железная дорога, партизаны, Сергей Гайдай, поезда, война России против Украины, войска
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