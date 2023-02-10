Оккупанты запустили по Украине 10 февраля 29 ракет С-300 и 71 крылатую ракету – Генштаб ВСУ

"Российская Федерация запустила более 100 ракет в ходе очередного массированного ракетного удара по территории нашей страны. По предварительной информации, враг применил 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования", – сообщили в Генштабе.

61 крылатую ракету сбили украинские военные.

"Кроме того, захватчики нанесли 12 авиационных ударов, два из которых – с применением беспилотников типа Shahed-136. В частности, по гражданской инфраструктуре", – говорится в сообщении.

Также оккупанты совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Угроза нанесения ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины", – добавили в Генштабе.