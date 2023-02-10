Оккупанты запустили по Украине 10 февраля 29 ракет С-300 и 71 крылатую ракету – Генштаб ВСУ

"Российская Федерация запустила более 100 ракет в ходе очередного массированного ракетного удара по территории нашей страны. По предварительной информации, враг применил 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования", – сообщили в Генштабе.
61 крылатую ракету сбили украинские военные.
"Кроме того, захватчики нанесли 12 авиационных ударов, два из которых – с применением беспилотников типа Shahed-136. В частности, по гражданской инфраструктуре", – говорится в сообщении.
Также оккупанты совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"Угроза нанесения ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины", – добавили в Генштабе.
Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и поврежден объект энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара.
Около 8.30 10 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Во время массированной атаки 10 февраля российские оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ. По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ также атаковала Украину семью дронами Shahed (пять из них сбили), а также использовала до 35 зенитных ракет из систем С-300.
Согласно данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, есть попадания в энергообъекты в шести областях Украины, во многих регионах введены аварийные отключения света. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.