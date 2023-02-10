Большая часть Хмельницкого обесточена из-за ракетной атаки РФ – облэнерго

Об этом сообщается в Facebook АО "Хмельницкоблэнерго".

"Массированная атака имеет последствия. Обесточена большая часть города Хмельницкий и Хмельницкой, Староконстантиновской, Красиловской территориальных общин", – сказано в сообщении.

Отмечается, что энергетики "прикладывают максимум усилий для переключения и восстановления распределения электрической энергии".

В Хмельницкой области, согласно сообщению главы ОВА, оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры: ночью – в Шепетовском районе, днем – в Хмельницкой общине.

Контекст:

Энергосистема Украины 10 февраля испытала 14-й массированный ракетный удар России, а ночью – 16-ю атаку БПЛА, проинформировали в "Укрэнерго". Основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольтной сети, география поражений – восточные, западные и южные регионы Украины, добавили в НЭК.

Во время массированной атаки российские оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ. По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ также атаковала Украину семью дронами Shahed (пять из них сбили) и использовала до 35 зенитных ракет из систем С-300.

Согласно данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, есть попадания в энергообъекты в шести областях Украины, во многих регионах введены аварийные отключения света. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.