Зеленский: Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и боевой авиации

"Лондон, Париж, Брюссель – всюду я говорил в эти дни о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня нашего сотрудничества – боевой авиации. Но над этим надо еще поработать", – сказал Зеленский.
Он отметил, что в ходе поездки в Великобританию был "рад убедиться, насколько британцы стремятся, чтобы мы победили".
По словам Зеленского, в Париже у него состоялась "фундаментальная встреча" с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Мы втроем провели переговоры – и это правильный разговор. Раскрывать его детали неправильно, но можно сказать, что мы услышали друг друга. Франция – Украину, Германия – Украину. Партнеры услышали нашу позицию, наши доводы. Будет больше поддержки", – заявил Зеленский.
По его словам, он почувствовал понимание, что защита Украины – это защита интересов и ее партнеров.
Президент также отметил, что в Брюсселе встретился со всеми лидерами Евросоюза, причем не только в рамках Евросовета, но и в рамках специальных встреч, которые состоялись после саммита.
"А теперь наша общая задача – взять все то, о чем мы говорили и договаривались, и трансформировать в конкретные поставки, в конкретные документы, в конкретные новые линии сотрудничества", – подытожил Зеленский.
8 февраля Зеленский совершил визит в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.
Вечером 8 февраля он прибыл во Францию на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Утром 9 февраля Зеленский вместе с Макроном вылетели в Брюссель.
9 февраля украинский президент впервые очно выступил в Европарламенте и на саммите ЕС. Он призвал передать Украине больше оружия, усилить санкции против России, а также ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Это вторая зарубежная поездка Зеленского за время полномасштабной войны. Первый визит с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США. Возвращаясь из Америки, Зеленский также встретился в Польше с Дудой.