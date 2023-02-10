Зеленский: Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и боевой авиации

"Лондон, Париж, Брюссель – всюду я говорил в эти дни о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня нашего сотрудничества – боевой авиации. Но над этим надо еще поработать", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в ходе поездки в Великобританию был "рад убедиться, насколько британцы стремятся, чтобы мы победили".

По словам Зеленского, в Париже у него состоялась "фундаментальная встреча" с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Мы втроем провели переговоры – и это правильный разговор. Раскрывать его детали неправильно, но можно сказать, что мы услышали друг друга. Франция – Украину, Германия – Украину. Партнеры услышали нашу позицию, наши доводы. Будет больше поддержки", – заявил Зеленский.

По его словам, он почувствовал понимание, что защита Украины – это защита интересов и ее партнеров.

Президент также отметил, что в Брюсселе встретился со всеми лидерами Евросоюза, причем не только в рамках Евросовета, но и в рамках специальных встреч, которые состоялись после саммита.

"А теперь наша общая задача – взять все то, о чем мы говорили и договаривались, и трансформировать в конкретные поставки, в конкретные документы, в конкретные новые линии сотрудничества", – подытожил Зеленский.