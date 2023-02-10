ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и боевой авиации

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Партнеры услышали нашу позицию, наши доводы
Зеленский: Партнеры услышали нашу позицию, наши доводы
Фото: president.gov.ua

Союзники услышали позицию Украины и предоставят ей больше поддержки, заявил президент Владимир Зеленский по итогам своей поездки в Великобританию и Евросоюз. Об этом он сказал в вечернем обращении 10 февраля, которое опубликовала его пресс-служба.

"Лондон, Париж, Брюссель – всюду я говорил в эти дни о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня нашего сотрудничества – боевой авиации. Но над этим надо еще поработать", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в ходе поездки в Великобританию был "рад убедиться, насколько британцы стремятся, чтобы мы победили".

По словам Зеленского, в Париже у него состоялась "фундаментальная встреча" с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Мы втроем провели переговоры – и это правильный разговор. Раскрывать его детали неправильно, но можно сказать, что мы услышали друг друга. Франция – Украину, Германия – Украину. Партнеры услышали нашу позицию, наши доводы. Будет больше поддержки", – заявил Зеленский. 

По его словам, он почувствовал понимание, что защита Украины – это защита интересов и ее партнеров.

Президент также отметил, что в Брюсселе встретился со всеми лидерами Евросоюза, причем не только в рамках Евросовета, но и в рамках специальных встреч, которые состоялись после саммита. 

"А теперь наша общая задача – взять все то, о чем мы говорили и договаривались, и трансформировать в конкретные поставки, в конкретные документы, в конкретные новые линии сотрудничества", – подытожил Зеленский.

Контекст:

8 февраля Зеленский совершил визит в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

Вечером 8 февраля он прибыл во Францию на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом ШольцемУтром 9 февраля Зеленский вместе с Макроном вылетели в Брюссель.

9 февраля украинский президент впервые очно выступил в Европарламенте и на саммите ЕС. Он призвал передать Украине больше оружия, усилить санкции против России, а также ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Это вторая зарубежная поездка Зеленского за время полномасштабной войны. Первый визит с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США. Возвращаясь из Америки, Зеленский также встретился в Польше с Дудой. 

Теги: Великобритания, авиация, переговоры, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз, Эммануэль Макрон, визит, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео
  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео
Галина ГРИШИНА
Родители и сестра оператора Хатчинс, убитой на съемках фильма "Ржавчина", подали в суд на Болдуина
Родители и сестра оператора Хатчинс, убитой на съемках фильма "Ржавчина", подали в суд на Болдуина
Галина ГРИШИНА
  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка
  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка
Галина ГРИШИНА
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Галина ГРИШИНА
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
Галина ГРИШИНА
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
Галина ГРИШИНА
Регулярные медосмотры, ежедневные тренировки и противовозрастные таблетки. СМИ рассказали, как 48-летняя Бекхэм борется со старением
Регулярные медосмотры, ежедневные тренировки и противовозрастные таблетки. СМИ рассказали, как 48-летняя Бекхэм борется со старением
Галина ГРИШИНА
Бывший преподаватель жены принца Уильяма рассказал журналистам, какой она была в студенческие годы. Принцесса Уэльская отреагировала
Бывший преподаватель жены принца Уильяма рассказал журналистам, какой она была в студенческие годы. Принцесса Уэльская отреагировала
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост
"Не все могут спуститься в укрытие, даже когда страшно". Мендель сообщила, что повредила ногу и теперь передвигается на костылях
"Не все могут спуститься в укрытие, даже когда страшно". Мендель сообщила, что повредила ногу и теперь передвигается на костылях
Галина ГРИШИНА
Набравшая вес Каменских снялась в белом халате. Фото
Набравшая вес Каменских снялась в белом халате. Фото
  "Я не была на сцене уже семь лет". Рианна рассказала о подготовке к выступлению на Супербоуле 2023
  "Я не была на сцене уже семь лет". Рианна рассказала о подготовке к выступлению на Супербоуле 2023
Галина ГРИШИНА
Принцесса Евгения показала лицо двухлетнего сына. В сети заметили, что он похож на детей принца Гарри
Принцесса Евгения показала лицо двухлетнего сына. В сети заметили, что он похож на детей принца Гарри
Галина ГРИШИНА
"Самый вкусный картофель, который вы когда-либо пробовали". Рецепт от эксперта
"Самый вкусный картофель, который вы когда-либо пробовали". Рецепт от эксперта
Галкин заинтриговал общением с девушкой, находящейся за кадром. Видео
Галкин заинтриговал общением с девушкой, находящейся за кадром. Видео
32-летняя Дорофеева показала живот. Фото
32-летняя Дорофеева показала живот. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (68420)
2
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом (58393)
3
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (56897)
4
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (52682)
5
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом (52048)
6
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (50129)
7
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах (49888)
8
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника (32143)
 
 
 
 