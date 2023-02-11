Пограничники сбили российский самолет на бахмутском направлении – ГПСУ

"Воздушную цель, предположительно штурмовик Су-25, уничтожил расчет ПЗРК пограничного подразделения. От попадания ракеты "птичка" задымилась и стала снижаться. Самолет разбился, катапультирования пилота наши защитники не увидели", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что за неделю это уже второй подтвержденный случай уничтожения российского самолета украинскими пограничниками.