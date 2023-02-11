Пограничники сбили российский самолет на бахмутском направлении – ГПСУ

"Воздушную цель, предположительно штурмовик Су-25, уничтожил расчет ПЗРК пограничного подразделения. От попадания ракеты "птичка" задымилась и стала снижаться. Самолет разбился, катапультирования пилота наши защитники не увидели", – говорится в сообщении.
В ГПСУ отметили, что за неделю это уже второй подтвержденный случай уничтожения российского самолета украинскими пограничниками.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 11 февраля 2023 года, составили около 136 880 военных, 3267 танков, 295 самолетов, 286 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".